Bilodeau Canada présente son univers au public

Fondée en 1997, Bilodeau Canada se spécialise dans la confection des produits de la fourrure qui proviennent essentiellement du Québec et du Canada.

Le président et fondateur de l’entreprise, Mario Bilodeau, caressait le rêve de créer une salle d'exposition depuis longtemps. La salle d’exposition multifonction fait découvrir différents climats. Les 300 bêtes exposées sont naturalisées, mécanisées, robotisées, en plus de parler. Des odeurs, du vent et de la neige enveloppent le parcours. L’immersion est totale.

J’ai travaillé toute ma vie là-dedans, j’ai été passionné par ça depuis que je suis tout jeune et je me disais si je peux laisser ma trace, si je peux laisser quelque chose, pour Normandin, pour le secteur, je pense que c’est quelque chose d’intéressant, aussi pour les gens et pour ma relève qui travaille avec moi , reconnaît Mario Bilodeau.

L’endroit permet à l'entreprise d’exposer les animaux dans un environnement totalement adapté. L’exposition évoluera au fil de ses créations.

L’inventaire, c’est une collection personnelle qu’on a à vendre. Aussi, on a les bêtes des clients qu’ils font naturaliser et qu’on vend à l’étranger. Souvent, ils vont prendre beaucoup de permis et ça prend énormément de temps. C’est de là que vient l’idée de faire une salle de montre, à la place de prendre les animaux et de les mettre dans des caisses de bois et de les serrer dans des entrepôts , mentionne le président et fondateur.

L’univers de Bilodeau permet aussi de découvrir le savoir-faire de l’entreprise jeannoise qui oeuvre dans l’industrie du cinéma

On pense tous que ça se fait ailleurs, que c’est fait par les autres, mais c’est fait par nous autres, du monde de la région, des gens qui ont de l’imagination et des gens aussi qui ont une expertise extraordinaire , se réjouit M. Bilodeau.

D’après les informations d’Annie-Claude Brisson