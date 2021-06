La Cour supérieure autorise la vente de North American Lithium à Sayona Québec

Le juge Martin Castonguay a rendu sa décision mardi après-midi, après la journée d’audience qui a eu lieu lundi. Il se range à la recommandation du contrôleur Benoit Fontaine, de la firme Raymond Chabot, et a entériné la transaction proposée.

Une batterie lithium-ion comme on en retrouve aujourd'hui dans de nombreux appareils électroniques. Photo : AFP/Getty Images / AIZAR RALDES

Sayona Québec se portera acquéreur, avec son partenaire américain Piedmont Lithium, de la mine de La Corne fermée depuis le printemps 2019.

Moi, je suis très content de mon équipe. Ça fait 18 mois, comme le juge l’a rappelé, que ce processus-là est en cours. On y a mis l’effort. Dans notre équipe, on des ex-employés qui connaissent le site, on a réembauché des entreprises de services qui connaissaient les installations, donc je pense qu’on a en place quelque chose de très fort pour la relance de ce site-là , a déclaré Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona Québec.

Traités équitablement

Le tribunal a donc rejeté les demandes du soumissionnaire déchu Central America Nickel et du créancier ordinaire ABF Mines, de Val-d’Or, qui réclamaient que le contrôleur soit remplacé et que le processus d’appel d’offres soit repris.

Le juge Castonguay a conclu que les requérants ont été traités équitablement tout au long du processus par le contrôleur.

Le magistrat a précisé que ce dernier a utilisé toute la latitude que lui offraient la procédure d’appel d’offres et le tribunal pour choisir la meilleure offre dans l’intérêt des personnes intéressées, c’est-à-dire : les créanciers garantis, les employés, la Municipalité de La Corne, l’économie locale et, dans une certaine mesure a-t-il précisé, l’ensemble des contribuables puisque Investissement Québec est le principal créancier garanti.

Une offre de 196 M $

L’offre de Sayona Québec entérinée par la Cour supérieure est évaluée à 196 millions de dollars. Elle permettra de couvrir le remboursement des créanciers garantis (170 M $), les taxes municipales de 2021 (environ 500 000 $) et le dépôt des sommes dues au ministère de l’Environnement pour la restauration éventuelle du site (25,6 M $).

Sayona s’est aussi engagé à procéder à la première transformation du spodumène en concentré à La Corne, puis d’ici cinq ans, à la seconde transformation en carbonate ou en hydroxyde de lithium au Québec.

Sayona Québec estime qu’il faudra maintenant de quatre à six semaines pour conclure officiellement la transaction.