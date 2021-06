Le fédéral dit officiellement non au projet Laurentia

Le gouvernement a rendu sa décision ce mardi, à peine deux semaines après la publication de l'avis final défavorable de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC).

Les voyants étaient déjà au rouge à la lumière de ce rapport, qui évoquait des risques pour la santé humaine et l'écosystème de la baie de Beauport, où l'on envisageait d'ajouter une ligne de quai de 610 mètres en eau profonde.

Le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, avait de plus refusé de donner son appui à Laurentia après réception du bilan de l'Agence. Il avait plutôt envoyé le dossier pour décision au conseil des ministres, lequel vient officiellement de rejeter le projet.

La décision du gouvernement fédéral a été rendue publique mardi par le cabinet du député de Québec Jean-Yves Duclos (archives). Photo : Radio-Canada

Pas digne du 21e siècle

La décision finale a été annoncée par le bureau du député de Québec et président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Après un examen approfondi des renseignements pertinents, notre gouvernement a pris la décision de ne pas autoriser le projet , peut-on lire dans une déclaration rendue publique cet après-midi.

Au 21e siècle, le développement économique doit se faire dans le respect de l'environnement. Une citation de :Extrait du communiqué du cabinet de Jean-Yves Duclos

Le gouvernement fédéral rappelle que, selon l' AEICAgence d'évaluation d'impact du Canada , le terminal de conteneurs de 775 millions $ était susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur la qualité de l'air [...] de même que sur le poisson et son habitat .

Le Port de Québec espérait à terme que 700 000 conteneurs transiteraient chaque année par son nouveau terminal (archives). Photo : Port de Québec

Long parcours

Le projet d'expansion du Port de Québec, d'abord appelé Beauport 2020, faisait l'objet d'analyses depuis 2015 devant l' AEICAgence d'évaluation d'impacts du Canada . Une première mouture prévoyait au départ un quai en eau profonde pour augmenter la capacité de transbordement de vrac liquide.

Ce projet est finalement devenu un projet de terminal de conteneurs en 2018. Le projet, dont les détails ont été dévoilés l'année suivante, a été rebaptisé Laurentia. Lors de son annonce, le Port de Québec l'avait présenté comme un terminal vert, automatisé et à la fine pointe de la technologie.

Le Port de Québec, qui avait reçu des appuis du maire de Québec Régis Labeaume et du premier ministre François Legault, était parvenu à consolider 500 millions $ d'investissements privés avec le géant mondial Hutchison Ports ainsi que le Canadien National.

Le grand patron du Port de Québec, Mario Girard, a refusé de jeter l'éponge, malgré l'adversité et les avis défavorables de l'AEIC. Photo : Radio-Canada

Après un premier avis défavorable l'automne dernier, le Port de Québec avait obtenu une extension de l'AEIC afin de produire de nouveaux documents dans l'espoir de faire pencher la balance en sa faveur en prévision du rapport final. L'administration du président du Port, Mario Girard, a cependant échoué lors de cette ultime tentative.

Le projet ne faisait pas non plus l'unanimité dans la population et au sein de la classe politique. Des groupes de citoyens et environnementaux ainsi que des élus provinciaux et municipaux se sont opposés au projet au cours des derniers mois.

Des opposants au projet Laurentia ont été particulièrement visibles au printemps dernier. Photo : Radio-Canada / David Rémillard

Porte ouverte

Le fédéral prend soin de préciser au terme de son communiqué que cette décision négative ne concerne que le projet Laurentia. Il n’empêche pas l’Administration portuaire de Québec [APQ] d’élaborer de nouvelles propositions de projet pour poursuivre son appui au développement de notre région , mentionne le cabinet de Jean-Yves Duclos.

Ce dernier souligne que le Port de Québec est un acteur clé du transport maritime et assure que notre gouvernement continuera de soutenir l'APQ et les autres administrations portuaires du pays pour développer l'économie et créer des emplois de façon durable .

Entre déception et soulagement

À Québec, la décision a été accueillie avec déception par le gouvernement caquiste. Il est important de soutenir des projets économiques porteurs pour notre Capitale-Nationale. Votre gouvernement va continuer de travailler à notre essor économique , a indiqué Geneviève Guilbault, ministre responsable de la région sur Twitter.

La direction du Port de Québec accueille avec déception et prend acte de la décision du gouvernement fédéral. Le Port de Québec réitère son engagement à assurer son développement au bénéfice de la communauté et de l’économie du Québec et du Canada, tout en protégeant l’environnement , a déclaré Mario Girard, PDGprésident-directeur général du Port de Québec.

En revanche, Sol Zanetti, député solidaire de Jean-Lesage et fervent opposant au projet, confie avoir sauté de joie . C'est un grand soulagement , commente-t-il aussi.

Avec une élection qui s'en vient, on ne pouvait pas autoriser un projet qui allait nuire à la qualité de l'environnement à Québec sans en payer le prix électoralement. Cette victoire-là va aux citoyennes et aux citoyens de Québec , juge le député.

Le Parti québécois, par la voix de Sylvain Gaudreault, porte-parole en matière d'environnement, rappelle que cette saga démontre que les ports devraient passer sous juridiction québécoise et être ainsi soumis aux règles d'évaluation environnementale du Québec, plus sévères et prévoyant une meilleure participation du public dans l'analyse des projets .

Avec les informations d'Édith Hammond et de Hadi Hassin