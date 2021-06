Des Villes ontariennes annulent la fête du Canada en soutien aux Autochtones

Plusieurs villes ontariennes dont St. Catharines, Pickering, Windsor et Kenora annulent les célébrations habituelles de la fête du Canada le 1 er juillet. Ces décisions interviennent à la suite de la découverte de 751 tombes non marquées en Saskatchewan et des restes de 215 enfants en Colombie-Britannique, sur des sites d'anciens pensionnats pour Autochtones.

Les municipalités de St. Catharines et Pickering veulent encourager la population à faire de la fête du Canada un événement éducatif et de réflexion à la mémoire des victimes plutôt qu'une célébration d'envergure. C’est un moment pour la réflexion, l’éducation et la réconciliation , souligne le maire de St. Catharines, Walter Sendzik. Il reconnaît que les citoyens sont libres de célébrer comme ils le souhaitent. Il les exhorte toutefois à l’empathie envers les communautés autochtones.

Pensez à ce que vous ressentiriez si vous étiez en deuil et que vous subissiez une perte profondément traumatisante, et que vos voisins poursuivaient les célébrations, les défilés et les réjouissances. Une citation de :Walter Sendzik, maire de St. Catharines

La Ville de Pickering fera également flotter le drapeau de la Première nation des Mississauga de l’île Scugog et mettra tous les drapeaux de la Ville en berne du crépuscule du 30 juin à l'aube du 2 juillet.

Le conseil municipal de la Ville de Kenora dans le Nord-Ouest de l’Ontario a aussi pris la décision de reporter le feu d'artifice prévu pour la fête du Canada et de passer à une journée de réflexion.

L'hôtel de ville de Windsor sera illuminé en orange le 1er juillet au lieu des traditionnelles couleurs rouge et blanc, en soutien aux communautés autochtones. La Ville encourage aussi les résidents à consacrer un peu de leur temps cette semaine à mieux comprendre les actions menées par le passé contre les peuples autochtones du Canada, en particulier les enfants.