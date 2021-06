Le 1er juillet, La Fourche honorera les enfants morts dans les pensionnats

Plutôt que de proposer des célébrations plus festives à l’occasion de la fête du Canada, La Fourche honorera la mémoire des enfants des pensionnats pour Autochtones « qui étaient perdus et qui ont été retrouvés ».

Le lieu de rassemblement privilégié des Winnipégois, vers où convergent normalement des centaines de personnes le 1er juillet, organise plutôt un événement virtuel tout en douceur et en silence cette année.

Pour la deuxième année consécutive, la pandémie a entraîné l’annulation des spectacles et des feux d’artifice qui animent en général la fête du Canada à La Fourche.

Mais la découverte de tombes d'enfants non marquées qui ont fréquenté d’anciens pensionnats autochtones en Colombie-Britannique et en Saskatchewan ne peut être ignorée par les responsables de La Fourche, un lieu où, pendant des centaines d’années, des peuples autochtones ont eu l’habitude de se retrouver et de commercer.

Dès qu’on a appris la découverte des tombes à Kamloops et qu’on a entendu les appels à annuler la fête du Canada, on s’est demandé quelle était notre responsabilité, étant donné que notre site a une histoire aussi riche , explique la vice-présidente aux initiatives stratégiques de La Fourche, Clare MacKay.

Nos racines sont autochtones, c’était important pour nous de ne pas simplement continuer comme si rien n’avait changé.

L’administration de La Fourche a discuté avec son conseiller autochtone, Niigaan Sinclair, avant de mettre sur pied un événement en ligne pour la fête du Canada. Niigaan Sinclair y offrira ses réflexions sur la signification de cette fête cette année, et sur le sérieux qu’elle doit revêtir.

Suivront une cérémonie d'hommages et des moments de silence pour honorer les enfants des pensionnats dont les tombes ont été trouvées.

Dans une publication sur les médias sociaux, La Fourche explique qu’il est important de parler des récents événements pour continuer de faire la lumière sur la violence subie par les communautés autochtones .

Ces histoires sont difficiles à entendre et, en particulier pour les Autochtones qui les ont vécues, il est difficile d’en parler, mais il est important que les Canadiens sachent que c’est ce qu’ont vécu les Autochtones dans ce pays , écrit La Fourche sur Facebook.

Les aînées Barbara and Clarence Nepinak participeront à l’événement en ligne, ainsi que des artistes autochtones du Manitoba.

Clare MacKay espère que cet événement permettra de parler de ces vérités difficiles et d’échanger. De quoi le Canada aura-t-il l’air à l’avenir?, dit-elle. Nous aurons ces discussions à mesure qu’on avance.

Des célébrations annulées

Au Manitoba, les villes de Churchill et Thompson ainsi que laPremière Nation de Shamattawa ont annulé les célébrations de la fête du Canada. Shamattawa a aussi descendu les drapeaux du Canada qui se trouvent sur son territoire.

La semaine dernière, le maire de Winnipeg, Brian Bowman, a appelé les Manitobains à se joindre à l'Entente relative aux Autochtones de Winnipeg,  (Nouvelle fenêtre) afin de transformer les pensées et les prières en action communautaire là où ça compte le plus .

Cette entente permet de se joindre à un effort collectif pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, qui a entre autres documenté les séquelles des pensionnats pour Autochtones.

Dans un courriel à CBC, le maire précise que la Ville n’est pas une organisatrice d’activités du 1er juillet, bien qu’elle délivre les permis qui permettent leur tenue. La Ville n’organise donc pas d'activités qu’elle pourrait annuler, dit-il.

La fête du Canada permet de célébrer ensemble ce qui nous lie comme Canadiens, affirme le maire dans une déclaration écrite, et permet de réfléchir aux actions nécessaires pour que notre pays soit à la hauteur de nos valeurs.

Au cours des années à venir, ajoute-t-il, les activités de la fête du Canada devront continuer à évoluer pour refléter davantage les valeurs d’inclusion de nos communautés.

La semaine dernière, la Première Nation de Cowessess a révélé avoir trouvé environ 751 tombes non marquées dans un cimetière situé près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, en Saskatchewan.

En mai, la Première Nation Tk'emlups te Secwépemc a découvert les restes de 215 enfants près du pensionnat pour Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Au Manitoba aussi, des recherches sont en cours pour retrouver des tombes d’enfants vivant dans les pensionnats.