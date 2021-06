L'urgence de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul ne fermera pas cet été

Le CIUSSSCN avait anticipé une suspension des activités en raison du manque d’effectif infirmier dans la région de Charlevoix exacerbé par la pandémie de COVID-19. Des activités régulières de soir et de nuit (de 16 h à 8 h) de l’urgence de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul devaient de ce fait être annulées temporairement.

Il y a une dizaine de jours, on vous a annoncé une décision extrêmement difficile de réduire les activités à l’urgence de Baie-Saint-Paul , a rappelé Michel Delamarre, PDGprésident-directeur général du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Le personnel en faisait déjà beaucoup et il y avait des centaines de quarts de travail en découverture.

Cette annonce, toutefois, a amené une mobilisation extraordinaire du personnel infirmier. Et aujourd’hui, on est vraiment extrêmement heureux de vous annoncer que nous allons être en mesure de maintenir nos urgences ouvertes, celle de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie, à pleine capacité, pour la période estivale , a-t-il affirmé.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale indique aussi qu’il travaillera dans les prochains jours pour atténuer la charge des infirmières.

Il y a différentes solutions qu’on va mettre de l’avant pour les soutenir au cours des prochaines semaines , a précisé M. Lamarre.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé s'est félicité qu'une solution ait été trouvée pour parer à la suspension des activités.