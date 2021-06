Un plan directeur pour des terrains vacants de Gatineau depuis les inondations

Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) propose une boîte à outils de 25 aménagements-types pour donner une nouvelle vie à une centaine de terrains laissés vacants par les inondations de 2017 et de 2019, dans des secteurs de Pointe-Gatineau et de Lac-Beauchamp.

Parmi les modèles, inclus dans le Plan directeur d’aménagement (PDA) présenté, mardi, aux élus de Gatineau, réunis en comité plénier, on retrouve des projets d’agriculture urbaine. L’idée de créer des bassins et de mettre en place des initiatives visant à permettre une meilleure gestion des eaux pluviales est aussi au menu.

La plupart des élus ont salué le PDAPlan directeur d’aménagement proposé pour ces terrains cédés à la Ville. La conseillère de Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau, a soutenu que le besoin de réaménager les terrains dévastés par les inondations vient d’abord de la communauté.

Cette demande-là, elle vient d’abord et avant tout du milieu, des citoyens qui, à tous les jours, vivent encore [avec] les cicatrices de ce drame-là par les plaies béantes que représentent ces terrains vacants dans leur paysage , a-t-elle dit.

Le CREDDOConseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais articule ses 25 aménagements-types autour de cinq grandes familles. Parmi celles-ci, on établit que des lieux seraient développés pour faire profiter de coins de nature et d’autres, pour favoriser l’agriculture urbaine.

Entre autres grandes orientations, il y a aussi l’idée de créer des lieux de rassemblements, comme des aires de jeu et d’activité physique, ainsi que celle de faciliter l’accès aux rives des ruisseaux et, par le fait même, de contribuer au contrôle de l’érosion et à la qualité de l’eau .

Le cinquième et dernier axe est de créer des lots de terrains dits éponges , avec des aménagements augmentant la perméabilité du sol et assurant une meilleure gestion du refoulement des eaux.

Ces propositions sont faites pour deux périmètres ciblés, un dans Pointe-Gatineau et l’autre dans Lac-Beauchamp. Le premier, la communauté du Ruisseau, est situé à 94,9 % en zone inondable et le second, la communauté Notre-Dame, est situé à 51,6 % en zone inondable.

Ça va ouvrir des portes pour les autres secteurs plus tard et ce sera adapté à la réalité de chaque endroit , a commenté la conseillère, Renée Amyot.

La directrice du Module de l'aménagement du territoire et du développement économique de la Ville de Gatineau, Catherine Marchand, a souligné qu’il n’est pas possible, pour l'instant, de reconstruire des bâtiments résidentiels sur des zones inondables cartographiées 0-20 ans et 20-100 ans qui ont fait l'objet de démolitions.

Les propositions du PDAPlan directeur d’aménagement du CREDDOConseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais , avec lequel la Ville a une entente, restent à être peaufinées. Des inconnues demeurent, notamment entourant ce qui remplacera, au niveau provincial, la Zone d’intervention spéciale (ZIS).

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a annoncé un projet de règlement, la semaine dernière, de mise en œuvre provisoire des modifications apportées en matière de gestion des risques liés aux inondations. Des consultations à ce sujet ont cours jusqu’au 22 juillet.