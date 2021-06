Municipalités et organismes gaspésiens annulent leurs activités pour la fête du Canada

À l’instar d’autres villes et organismes ailleurs au pays , plusieurs organismes gaspésiens ainsi que la municipalité de New Carlisle annoncent l'annulation de leur programmation de la fête du Canada en solidarité avec les peuples autochtones.

Le Site historique national de Paspébiac a annoncé l'annulation de sa programmation prévue.

Dans un communiqué, l'organisme affirme que le cœur n’est pas à la fête et que seuls le silence et le recueillement s’imposent , à la mémoire des enfants disparus et en respect de la souffrance des survivants.

Sa direction explique qu'à la lumière des récentes découvertes de sépultures d’enfants autochtones au Canada, elle souhaite se solidariser avec les nations autochtones et tout particulièrement avec celle de Gesgapegiag .

On se sentait un peu mal à l’aise, timorés, à l’idée d’offrir une activité récréative à un moment où les communautés autochtones se recueillaient. Une citation de :Nicole Grenier, présidente du Site historique national de Paspébiac

Un concert et une visite du conservateur Jeannot Bourdages étaient prévus lors de cette journée.

Le Musée acadien du Québec à Bonaventure (archives) Photo : Dylan Page

Le Musée acadien du Québec, à Bonaventure, a également annulé sa programmation de la fête du Canada en raison des récentes découvertes sur les sites d'anciens pensionnats autochtones.

La direction indique que ces activités ne seront pas reportées.

C'est important pour nous que s'amorce en nous une réflexion qui va durer plus qu'une journée. Ça va plus loin que l'annulation des activités pour la fête du Canada. Une citation de :Rachel Lapointe, directrice du Musée acadien du Québec

La programmation prévue du musée prévoyait des spectacles gratuits, notamment un spectacle de marionnettes.

Défilé annulé à New Carlisle

La municipalité de New Carlisle annonce également l'annulation de son défilé de la Fête du Canada notamment en guise de solidarité envers les peuples autochtones.

Cette annulation serait également due au manque d'inscriptions à l'activité, selon une publication sur la page Facebook de la municipalité.

Dans sa publication, la Municipalité ajoute que les autres activités prévues le 1er juillet seront reportées au 4 septembre considérant les directives sanitaires strictes à suivre lors d'un festival ou d'un évènement .

D'autres évènements liés à la Fête du Canada ont été annulés en solidarité avec les communautés autochtones dans la région, notamment le défilé de la Légion canadienne à Cascapédia-Saint-Jules ainsi que les feux d'artifices du CountryFest de New Richmond, prévus le 1er juillet en soirée.