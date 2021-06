Le Site historique national de Paspébiac annule ses activités pour la fête du Canada

Il s'agit du premier endroit en Gaspésie à annuler ses festivités entourant le Jour de la Confédération, à l'instar de plusieurs villes et municipalités ailleurs au pays.

Dans un communiqué, l'organisme affirme que le cœur n’est pas à la fête et que seuls le silence et le recueillement s’imposent , à la mémoire des enfants disparus et en respect de la souffrance des survivants.

Sa direction explique qu'à la lumière des récentes découvertes de sépultures d’enfants autochtones au Canada, elle souhaite se solidariser avec les nations autochtones et tout particulièrement avec celle de Gesgapegiag .

On se sentait un peu mal à l’aise, timorés, à l’idée d’offrir une activité récréative à un moment où les communautés autochtones se recueillaient. Une citation de :Nicole Grenier, présidente du Site historique national de Paspébiac

Un concert et une visite du conservateur Jeannot Bourdages étaient prévus lors de cette journée.

Plus de détails à venir