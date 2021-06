La police met en garde contre des incidents de nature sexuelle à Aylmer

Dans un communiqué diffusé mardi, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau indique que, depuis le 24 juin, quelques incidents de nature sexuelle lui ont été signalés dans le secteur d'Aylmer, notamment près des rues Fraser, Wychwood, Juniper et Armour.

Des citoyens auraient vu un homme se masturber et s'adonner à de l'exhibitionnisme près de résidences de citoyens , indique la police de Gatineau qui précise que la majorité des plaintes mentionnent une intrusion sur une propriété privée.

Parallèlement, les policiers enquêtent sur une agression sexuelle survenue le 26 juin dans le même secteur, à la suite d'une introduction par effraction.

La victime a réussi à faire fuir l'agresseur, mais les événements pourraient être reliés , selon le SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

La présence policière a été augmentée dans le secteur et le Service de police assure qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la population .

Le SPVGSPVG invite la population à ne pas banaliser et à signaler les actes d'exhibitionnisme.

Bien que l'enquête progresse, selon la police, celle-ci demande aux citoyens de prendre des mesures de prévention supplémentaires.

Afin de réduire les risques d'introduction par effraction, il est recommandé de verrouiller les portes et les fenêtres facilement accessibles, surtout au moment d’aller dormir, et ce, malgré le temps chaud et humide. Il est aussi recommandé de le faire aux personnes seules à la maison.