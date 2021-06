Le Stampede de Calgary dévoile son menu déjanté

Si vous avez toujours rêvé de manger une poutine de ramens aux fruits de mer ou encore un hamburger au beurre d’arachides et bacon, c’est votre chance. Peut-être qu’il n’y aura pas de défilé ni de course de chariots cette année, mais le menu spécial du Stampede de Calgary, lui, reste de la partie.

De la nourriture farfelue et parfois même peu orthodoxe sera disponible. Le menu comporte plusieurs nouveautés telles que les mini beignets de Cheetos flambés, une limonade aux cornichons et plus encore.

Limonade aux cornichons Photo : Stampede de Calgary

« En plus de nos classiques favoris, nous avons de nouvelles options très intéressantes qui seront au Stampede comme de la crème glacée à la barbe à papa, des maïs arc-en-ciel et des tacos sushis », peut-on lire sur le compte Twitter du Stampede de Calgary.

Crème glacée molle à la barbe à papa Photo : Stampede de Calgary

L'événement aura lieu à partir du 9 juillet pour une durée de 10 jours.

Voici quelques photos qui pourraient vous tenter.

Les boules de poulet au beurre Photo : Stampede de Calgary

Le fromage grillé arc-en-ciel Photo : Stampede de Calgary

Les bouchées d'alligator de la Louisiane Photo : Stampede de Calgary