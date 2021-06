Le Manitoba finance 25 projets communautaires pour inciter à la vaccination

Le gouvernement du Manitoba injecte 390 000 $ pour aider des organismes communautaires et d’autres partenaires à encourager la vaccination contre la COVID-19 afin d'augmenter le taux d’immunisation chez certains groupes sociaux.

Le premier ministre Brian Pallister a annoncé mardi, en conférence de presse, 25 projets communautaires qui ont été sélectionnés pour bénéficier de subventions d’encouragement et de sensibilisation dans les communautés de la campagne ProtegeonsleMB. Il s'agit des premiers à être dévoilés.

Parmi ceux-ci, il y aura la tenue d’un barbecue communautaire à Steinbach où des gens du milieu de la santé répondront aux questions sur la vaccination.

Une clinique de vaccination éphémère se tiendra le 9 juillet à Winnipeg au Temple Hindu et au Centre Dr Raj Pandey Hindu, situé au 999, chemin St-Anne.

Plus tôt ce mois-ci, la province avait annoncé des subventions de 20 000 $ pour les organismes communautaires, jusqu’à concurrence d’un million de dollars, pour qu’ils puissent convaincre les gens hésitants à recevoir un vaccin.

Nous savons, grâce à la recherche et au leadership cliniques, qu’il y a des milliers de Manitobains qui seraient prêts à se faire vacciner. Je ne suis tout simplement pas l’homme capable de les persuader , a lancé le premier ministre Pallister, devant les locaux du Centre St-Amant.

Plusieurs raisons expliquent l’hésitation des gens à se faire inoculer une dose du vaccin contre la COVID-19. Parmi celles-ci, le premier ministre Pallister a noté la barrière de langue ou encore les croyances culturelles ou religieuses.

La province fait donc appel aux leaders religieux, aux organisations communautaires et aux voisins pour briser ces obstacles à la vaccination.

Ce projet gouvernemental permettra de remettre 20 000 doses à des partenaires dans les communautés afin qu’ils les administrent à la population.

En date de mardi, 73,2 % des Manitobains âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin et 39,8 % sont complètement immunisés.