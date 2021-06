Jusqu'à 1000 spectateurs pour les matchs du Canadien à la Zone portuaire

Le conseiller municipal et président de l’arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay, a confirmé l’information à la veille de la deuxième partie de la finale qui est menée une victoire à zéro par le club de la Floride.

Ces rassemblements se tiendront dans le respect des mesures sanitaires. La capacité du site a été fixée à 1000 personnes réparties dans quatre sections de 250 spectateurs. Les amateurs devront réserver leur place via un site de réservation. Des toilettes seront à la disposition des spectateurs.

La Société de gestion de la Zone portuaire a négocié les droits de diffusion auprès de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui exige que ce type d’activité soit gratuite.

Michel Tremblay ne croit pas que les restaurateurs de Saguenay, qui ont connu une année financière difficile avec la pandémie, verront d’un mauvais oeil la présentation du reste de la finale en plein air alors que ceux-ci attirent bon nombre d’amateurs les soirs de match.

Ceux qui vont dans les bars sportifs, ils vont y aller quand même. Pour les commerçants, je peux juste vous dire que pour quatre à six soirs, on va amener 1000 personnes au centre-ville, qui vont probablement sortir et manger aussi dans les bars après. Je ne pense pas qu’on nuise au monde. Tant qu’à ça, on arrêterait tous les événements. Je pense que c’est un événement pour lequel les citoyens vont être heureux , a mentionné l’élu municipal.

Saguenay n’est pas la seule municipalité de la région qui organise ce type d’événement alors que le Canadien participe à sa première finale en 28 ans. C’est le cas aussi au ciné-parc de Saint-David-de-Falardeau, où les partisans peuvent se réunir à bord de leur véhicule. Ailleurs, l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières diffuse aussi les matchs en plein air.

Avec Michel Gaudreault