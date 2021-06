Trois nouveaux millionnaires depuis la mi-mai au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dans un communiqué transmis en milieu de journée, le gain d'un million de dollars de Denis Gagné a été annoncé. Il avait participé au tirage du Québec Max du 28 mai.

Par courriel, Marilaine Bolduc-Jacob, conseillère en relations publiques chez Loto-Québec, a ajouté les gains, du même montant, remis à Louis Vallée, pour le tirage du Québec Max du 14 mai, ainsi qu'à Roger Larouche, pour le tirage de l'Extra du 14 juin. Dans le cas de M. Larouche, le communiqué annonçant son gain n'a pas encore été émis, mais il est bien affiché dans la section des gagnants sur le site de Loto-Québec.

Pour ce qui est de M. Gagné, son billet avait été acheté au Boni-Soir du boulevard Saint-Paul à Chicoutimi. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Selon le communiqué, Denis Gagné a eu pour réaction de sortir de la pharmacie en courant pour appeler sa sœur, son billet du Québec Max  (Nouvelle fenêtre) en main, après avoir vu apparaître six zéros sur l'écran affichant son gain. Il s'est ensuite rendu à un kiosque de Loto-Québec pour confirmer le tout. L’employée du kiosque s’est exclamée à la vue du million de dollars affiché à l’écran. La dizaine de personnes qui se trouvaient en file derrière lui l’ont alors applaudi.

Selon Loto-Québec, l'homme dans la cinquantaine n'a pas l'intention de quitter son emploi qu'il apprécie.

Trois autres millionnaires s'étaient ajoutés plus tôt en 2021, soit des gains de deux millions en avril et mars et un groupe de trois personnes avait aussi remporté un million en mars.