Une série sur la descente aux enfers du fils de Francine Ruel

Avant de se retrouver dans la rue, l'homme qui a aujourd’hui la mi-quarantaine a été lourdement blessé dans une fusillade en 1994, une agression qui lui a laissé de graves séquelles. Pendant 20 ans, Francine Ruel a caché les difficultés de son fils avant de se mettre à l'écriture d'un roman, dans l'espoir qu'il se rende un jour à lui.

Provisoirement intitulée Anna et Arnaud, la série signée François Archambault suivra les déboires d’Anna, une mère de famille de 45 ans qui tente de faire le deuil de son enfant encore vivant , une formule utilisée par Mme Ruel au début de son roman.

Un documentaire de Philippe Falardeau sur la tragédie de Lac-Mégantic

La série Anna et Arnaud compte parmi les 10 projets de séries télévisées qui seront financés par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) dans le cadre de son programme d’aide à la production télévisuelle – bonification de la valeur de production, a-t-on appris dans un communiqué mardi.

Un autre projet basé sur des faits réels se distingue dans le lot : la série documentaire Mégantic, de Philippe Falardeau, qui se penche sur la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic du 6 juillet 2013. Déclinée en quatre parties, la série retracera les événements qui ont mené à cette catastrophe, tout en révélant les failles du système qui en sont à l’origine.

Une adaptation de Manuel de la vie sauvage

Autre projet qui risque de susciter de l’intérêt : l’adaptation télévisuelle de Manuel de la vie sauvage, le troisième roman de Jean-Philippe Baril-Guérard (Sports et divertissement, Royal, Haute démolition). Le thriller psychologique produit par KOTV raconte l’ascension mouvementée de Kevin Bédard, le PDG d’une jeune entreprise innovante et prometteuse, et les choix éthiques difficiles auxquels il devra faire face.

Selon KOTV, le tournage des six épisodes de 60 minutes se déroulera à l’automne 2021, et la diffusion de la série est prévue au printemps 2022, sur les ondes de Séries plus.

Une nouvelle série de Marc Brunet