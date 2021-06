L'entente entre les Servites d'Ayer's Cliff et leurs victimes est approuvée par la cour

Le juge Immer a déterminé que l'entente, qui prévoit que les Servites versent la totalité de leurs actifs à leurs victimes, était juste, raisonnable et équitable . Le montant de ces actifs s'élève à 11,6 millions $.

Selon lui, même si d'autres règlements d'actions collectives mettant en cause des victimes d'agressions sexuelles par des religieux de communautés religieuses ont pu générer des montants plus substantiels , l'analyse des avoirs des Servites a démontré que les membres de l'action collective ne peuvent espérer obtenir une somme supérieure.

De plus, le fait d'approuver cette entente limite les procédures judiciaires, ce qui aurait fait fondre la valeur des actifs, souligne-t-il.

On a reçu le jugement ce matin, et c'est une excellente nouvelle pour les victimes , affirme pour sa part l'avocat représentant les victimes, Me Robert Kugler.

Trois catégories de victimes

Selon cette entente, les victimes seront classées en trois catégories, en fonction des séquelles qu'elles ont subies, et cette classification déterminera le montant de la compensation à laquelle elles ont droit. Une personne classée dans la première catégorie recevra ainsi une compensation de base, alors qu'une personne classée dans la troisième catégorie recevra une compensation bonifiée à 80 % de la compensation de base.

L'ancienne juge en chef de la Cour d'appel Nicole Duval Hesler agira comme arbitre, et sera responsable de catégoriser les victimes.

Chaque membre aura droit à une rencontre privée et confidentielle, souligne Me Kugler, et elle va rencontrer chaque victime, écouter chaque victime, et déterminer la catégorie de compensation à laquelle elle a droit. Nous avons tout fait pour enlever autant d'obstacles que possible, afin de faciliter la tâche des victimes.

La catégorisation se basera essentiellement sur le témoignage de la victime, ajoute Me Kugler. La juge aura la discrétion de considérer toute une série de facteurs non exhaustifs, comme le cheminement de la victime, si la victime a eu des problèmes avec l'alcool, les drogues. Si elle a eu des problèmes à conserver un emploi stable, à aller à l'école. Problèmes de dépression, d'anxiété.

C'est clair que n'importe qui qui a subi des sévices sexuels dans son enfance a subi des préjudices graves. Mais la gravité n'est pas la même pour chaque personne [...] les victimes qui ont subi les séquelles les plus graves vont obtenir plus. Une citation de :Me Robert Kugler, avocat représentant les victimes

Le montant de base n'a toujours pas été déterminé, puisque le nombre de victimes est toujours inconnu. Cependant, le juge Immer a statué que la compensation maximale pour la troisième catégorie ne pourra dépasser 300 000 $, pour permettre à chaque victime de recevoir une juste compensation.

Des victimes peuvent d'ailleurs toujours s'ajouter au règlement, souligne Me Kugler.

Chaque personne doit remplir un formulaire de réclamation, qui se trouve sur notre site web. Il y aura un délai de quatre mois à partir de la publication de l'avis aux membres, qui doit se faire dans les deux prochaines semaines.

Des honoraires justifiés par le risque

Le juge Immer a également approuvé que les avocats reçoivent le tiers du montant récupéré. Selon lui, les avocats ont pris plusieurs risques, sans savoir s'ils seraient payés pour leur travail.

Le juge Immer a également souligné que sans une compensation en cas de succès qui tient compte du risque assumé, aucun avocat n'aurait d'intérêt à accepter de tels risques.

Un membre de l'action collective s'était opposé à cette compensation, estimant que le pourcentage aurait dû être négocié en fonction du montant total de l'entente. Le juge a toutefois estimé que la grande complexité du dossier, le nombre inconnu de victimes et les risques que l'action ne soit pas autorisée justifiaient la demande des avocats.