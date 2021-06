Les dinosaures victimes d'un coup de froid, avant le coup de grâce

La responsabilité de l'objet extraterrestre dans leur disparition fait consensus au sein de la communauté scientifique, depuis la découverte du gigantesque cratère d'impact, en 1980 au Mexique.

La collision provoqua une telle onde de choc que la Terre fut enveloppée d'un nuage de poussières et de gaz, bouleversant le climat et rayant définitivement de la carte les trois quarts des espèces, dont les dinosaures non aviaires.

Mais les paléontologues se disputent pour savoir si cette extinction de masse est arrivée brutalement, ou si la météorite n'a fait que porter le coup de grâce à un groupe déjà en difficulté.

C'est un débat à couteaux tirés , explique à l'AFP le biologiste Fabien Condamine, auteur de l'étude publiée dans Nature Communications.

Car les données ne sont pas assez robustes pour valider une hypothèse plutôt qu'une autre : le registre fossile (les os de dinosaures, NDLR) est incomplet, en mauvais état de conservation, certaines zones géographiques comme les tropiques sont mal représentées, des périodes de temps sont mieux renseignées que d'autres… , développe le chercheur du CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier.

Pour corriger ces biais, le chercheur et son équipe franco-anglo-canadienne ont fait appel à une nouvelle méthode de modélisation statistique, dite bayésienne, qui calcule les probabilités des causes à partir d'observation d'éléments connus.

Ils ont sélectionné 1600 fossiles appartenant à six familles de dinosaures, dont les emblématiques tyrannosaures, tricératops et hadrosaures, popularisés par le film Le Parc jurassique.

Trois familles d'herbivores, trois de carnivores, riches de 247 espèces. À chaque fossile a été attribué un code permettant de tracer les diagnostics successifs posés par les scientifiques, depuis leur découverte.

Grâce à leur modèle, les chercheurs ont pu estimer un âge d'apparition et d'extinction pour chacune des espèces, sur une période allant de 145 millions d'années, à la fin du Crétacé, à 66 millions d'années, peu avant la catastrophe.

Résultat : on constate un pic de diversité avant 76 millions d'années, avec un taux élevé de création de nouvelles espèces. Puis un lent déclin , détaille Fabien Condamine.

Ainsi, sur une période colossale de 10 millions d'années – bien plus longue que le règne du genre Homo –, le nombre d'espèces de dinosaures diminue, passant d'une cinquantaine à moins de vingt il y a 66 millions d'années.

Avant le déclin, le refroidissement

Les chercheurs ont confronté ces statistiques à des données environnementales (climatiques, marines, géologiques…) déjà connues et incontestées.

Les résultats ont montré une corrélation parfaite avec les courbes climatiques. À mesure que le taux de disparition des espèces augmente, en miroir, les températures chutent , analyse l'expert en macroévolution.

Ce gros refroidissement, qui a fait perdre 7 à 8 degrés à la Terre, s'amorce pile-poil en même temps que celui du déclin des dinosaures.

À l'époque, il faisait beaucoup plus chaud, on trouvait des palmiers et des forêts de mangrove au niveau du détroit de Béring , entre la Sibérie et l'Alaska d'aujourd'hui, explique Fabien Condamine.

Or, ces géants ne sont pas capables de produire leur propre chaleur corporelle, comme le font les humains. Ils dépendaient fortement de leur environnement pour se nourrir, se déplacer, se reproduire… Leur métabolisme n'aurait donc pas su s'adapter au changement.

Autre variable clé : les premières disparitions ont d'abord touché les herbivores, environ 2 millions d'années avant les carnivores.

La raréfaction des herbivores, proies des carnivores, aurait déséquilibré les écosystèmes et conduit à des extinctions en cascade parmi les autres familles de dinosaures, suggère l'étude.

C'est dans ce contexte qu'une météorite de 12 km de diamètre frappa la Terre. Déjà affaibli, le règne des géants n'a pu se remettre de ce cataclysme, contrairement à certains petits mammifères.