Changement à la tête de l'Association franco-yukonnaise

Je vois l’avenir de façon positive et je vais rester auprès de la communauté. Si Jeanne Beaudoin quitte la présidence de l’ AFYAssociation franco-yukonnaise , elle ne s’inquiète pas pour la suite. On est sur une bonne lancée, c’est incroyable l'évolution en 40 ans , dit-elle.

Mais son départ laisse de gros souliers à combler , selon celle qui va prendre sa succession : Lorraine Taillefer.

Jeanne a travaillé pour la francophonie yukonnaise et nationale pendant tellement longtemps, connaissait tellement bien tous les dossiers , explique la nouvelle présidente.

Vice-présidente depuis neuf mois aux côtés de Jeanne Beaudoin, elle a déjà eu l'occasion de se familiariser avec les dossiers de l'AFY, elle compte maintenant s'y plonger avec l'aide de sa vice-présidente, Edwine Veniat.

« Boucler la boucle »

Active dans la vie communautaire aux Territoires du Nord-Ouest à Hay River et avec la Fédération franco-ténoise, elle est devenue yukonnaise il y a 15 ans, et a été directrice de la commission scolaire francophone du Yukon entre 2006 et 2014. Pour elle, c'est l’occasion de boucler la boucle et de renouer avec l’engagement communautaire de ses débuts dans l’Ouest canadien grâce à la liberté que lui offre sa retraite.

Elle explique que le travail de l’ AFYAssociation franco-yukonnaise est incroyable et estime que si en tant que bénévole on peut les aider et donner un coup de pouce , c’est important de le faire.

Lorraine Taillefer a déjà des pistes de travail claires : la réconciliation et un rapprochement éclairé et respectueux avec les Premières Nations; s’assurer que les bottines suivent les babines en matière de diversité et d’inclusion; poursuivre le travail pour les aînés; continuer le travail engagé pour le centre de santé bilingue; travailler à la reconnaissance des artistes francophones; et continuer à faire valoir et faire avancer tous ces dossiers auprès du gouvernement du Yukon.

C’était également la dernière AGA de Roch Nadon en tant qu’employé de l' AFYAssociation franco-yukonnaise . Grand personnage de la francophonie yukonnaise, le Directeur général adjoint et responsable des Arts et culture et Jeunesse prend sa retraite à l'automne. Il a toutefois rappelé qu’il a l’ AFYAssociation franco-yukonnaise gravé sur le cœur et qu'il ne devrait pas partir bien loin.

Alex Bouchard et Stéphanie Nobécourt deviennent quant à elles administratrices pour deux ans.