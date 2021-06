Annulation des festivités de la fête du Canada à Science Nord

Selon Guy Labine, le directeur général de Science Nord, la décision d’annuler les différentes activités virtuelles organisées par le musée a été prise en collaboration avec les partenaires, incluant les communautés des Premières Nations .

On a pris la décision d’annuler ces événements-là et de plutôt reconnaître les défis qu’on a au pays en solidarité avec les Autochtones et plus particulièrement aux victimes des pensionnats autochtones.

Une citation de :Guy Labine, directeur général de Science Nord