Dévoilement attendu du rapport sur la découverte au pensionnat de Kamloops

Vous pourrez suivre l'annonce en direct sur notre site avec traduction simultanée.

La chef Rosanne Casimir doit présenter les résultats, les détails et les coûts de l’enquête commandée à une firme privée. La communauté Tk'emlúps te Secwe̓pemc se prononcera également sur les prochaines étapes.

La sombre découverte a été rendue possible grâce aux récits de survivants et à des fouilles menées à l’aide de radars pénétrants.

Les souvenirs d'anciens pensionnaires ont permis aux archéologues d'établir la zone à examiner. Un appareil sur roues a ensuite parcouru le sol en le bombardant d’ondes à haute fréquence.

Plusieurs semaines après la découverte de sépultures, l'ancien pensionnat de Kamloops est recouvert de fleurs et de messages. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

D'autres découvertes à venir

En employant cette même technique, la communauté autochtone Lower Kootenay a révélé avoir découvert 182 tombes non marquées près de l'ancien pensionnat St Eugene Mission.

Lundi, la Première Nation Penelakut annonçait avoir trouvé plus de 160 tombes non identifiées et non documentées près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de l'île Kuper.

Plus tôt en juin, la communauté de la Première Nation de Cowessess a retrouvé 751 tombes anonymes tout près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, en Saskatchewan.

Le travail n’est pas terminé. D’autres découvertes sont à venir , prévient Steve Sxwithul'txw, un survivant du pensionnat pour Autochtones de l'île Kuper.

Environ 215 sites près du pensionnat pour Autochtones de Kamloops pourraient contenir des restes d'enfants qui y ont été envoyés. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Un destin tragique

Si ces découvertes ont causé une véritable onde de choc à travers le Canada, le sort tragique de milliers d'enfants autochtones était déjà bien documenté.

Entre 1870 et 1990 au pays, plus de 150 000 enfants autochtones ont été envoyés de force dans un des 139 pensionnats gérés par des organisations religieuses.

L’existence de sépultures non marquées a fait l’objet de nombreux témoignages inscrits dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, publié en 2015  (Nouvelle fenêtre) .

Bon nombre d’Autochtones ont partagé cette information, mais ont toujours gardé l’impression de ne pas être entendus.

Bien des pensionnats autochtones ont été détruits au Canada, souvent à la demande des communautés. À Kamloops, l’établissement restera bien visible, assure Rosanne Casimir, afin de ne jamais oublier.

Les traumatismes qui émanent de la séparation forcée des familles, des mauvais traitements et des violences sexuelles et physiques qu'y ont subis les pensionnaires perdurent à ce jour.

