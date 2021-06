Les Terrasses urbaines Cogeco de retour à Rimouski, adaptées au contexte sanitaire

Pour la huitième édition de l'événement, une quarantaine de restaurants, de bars et de commerçants seront présents.

Avec les assouplissements annoncés, des chansonniers ont pu être ajoutés au programme en soirée pour ajouter de l’ambiance.

Selon le président des Terrasses urbaines Cogeco, Tommy Cloutier, leur raison d’être est encore plus là, plus présente en raison de la pandémie. Ça permet aux gens de socialiser, de sortir en toute sécurité et aussi d’accueillir tout le volume de touristes qui passent dans notre ville , selon M. Cloutier.

Entre deux et trois agents de sécurité seront présents tous les jours.

Si l'an dernier, les mesures sanitaires étaient plus restreintes, cette année, il sera tout de même encore interdit de flâner pour éviter des rassemblements. Aussi, les organisateurs ont annoncé que les écocups ne seront pas de retour.

La tenue de ces terrasses urbaines aura lieu du 16 juillet au 15 août. Pendant cette période, la rue Saint-Germain Est deviendra piétonne et sera fermée à la circulation automobile entre la rue de la Cathédrale et la rue Belzile.

Les citoyens pourront s’y rendre jusqu’à 22 h du lundi au mercredi et jusqu’à 23 h du jeudi au samedi.

Avec les informations d'Alexandre Courtemanche.