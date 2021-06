Feu de forêt : décès d'un pilote d'hélicoptère en Alberta

Le corps du pilote de 49 ans qui était un sous-traitant a été retrouvé après plusieurs heures de recherches, précise la GRCGendarmerie royale du Canada .

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé deux enquêteurs sur place pour recueillir des informations et évaluer l’accident. La Gendarmerie royale du Canada collaborera à l’enquête.

L’hélicoptère était un Bell 212, selon le BST,Bureau de la sécurité des transports un hélicoptère moyen à deux pales qui est en service depuis la fin des années 1960.

Au nom du gouvernement de l'Alberta et de tous les Albertains, je présente mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du pilote qui a perdu la vie , a déclaré le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Devin Dreeshen.

Alors que nous pleurons une vie perdue dans l'exercice de nos fonctions, les courageux premiers intervenants de l'Alberta continuent de se mettre en danger chaque jour pour protéger les familles albertaines. Pour cela, nous les remercions. Une citation de :Devin Dreeshen, ministre de l'Agriculture et des Forêts

Des hélicoptères toujours face aux flammes

À l’heure actuelle, l’incendie de 175 hectares est toujours en cours dans la région forestière d'Edson, à l'ouest d'Edmonton. Il avait débuté la semaine dernière, déclenchant l’évacuation temporaire des maisons aux alentours. Chaque jour, des hélicoptères sont déployés sur le feu, larguant de l’eau pour étouffer les flammes.

Lundi soir, lorsque l'hélicoptère s'est écrasé, 83 pompiers ont continué de renforcer la ligne de confinement et d'éteindre les points chauds avec l'aide de trois hélicoptères travaillant depuis les airs.