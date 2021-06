Le projet de mine de charbon Tent Mountain subira une évaluation d’impact

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, ordonne que le projet de mine de charbon à ciel ouvert de Tent Mountain, au sud-ouest de Crowsnest Pass, en Alberta, soit soumis à un processus d’évaluation d’impact.

Selon le ministre, cette mine pourrait avoir des effets négatifs sur les cours d'eau et les poissons, ainsi qu'auprès de Premières Nations en Alberta et en Colombie-Britannique.

Il affirme que sa décision tient compte des incertitudes sur l’efficacité des procédés pour éviter que le sélénium et d’autres substances dangereuses polluent l’environnement. Jonathan Wilkinson avait promis plus tôt en juin qu'Ottawa examinerait tout projet de mine de charbon qui pourrait libérer du sélénium, un contaminant pour les poissons qui est difficile à nettoyer des cours d’eau.

Les mines de charbon, comme celle de Vista, à Hinton, sont l'objet de bien des controverses depuis l'annulation d'une politique à ce sujet l'an dernier par le gouvernement albertain. Photo : Bighorn mining

De plus, le projet Tent Mountain pourrait avoir des conséquences négatives sur les droits des Autochtones, reconnus dans la Constitution canadienne.

En partie à cause de l'emplacement transfrontalier du projet, aucune des deux provinces n'exige la consultation de tous les groupes potentiellement touchés des deux côtés de la frontière , justifie Jonathan Wilkinson dans un communiqué éclairant sa décision.

Le ministre dit également avoir tenu compte de l’analyse de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, qui indiquait que le projet n’atteignait pas le seuil nécessaire pour procéder à une évaluation fédérale.

Tent Mountain a été le site d’une mine à ciel ouvert jusqu’en 1983.

L’entreprise australienne Montem Resources espère qu'elle reprendra du service pour une durée de 14 ans. Elle voudrait aussi construire une usine pour transformer le charbon et une installation de chargement sur rail, pour le transport.

Montem Resources n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CBCCanadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada.

La semaine dernière, Montem a qualifié d’inattendu le rejet du projet de mine de charbon Grassy Mountain par une commission d’examen conjointe provinciale et fédérale.

L’entreprise australienne disait croire que plusieurs facteurs différencient les projets Tent Mountain et Grassy Mountain et que le sien a de bonnes chances d’aller de l’avant. Selon elle, son projet de mine créerait environ 200 emplois temporaires durant la construction et 190 emplois à temps plein une fois qu’elle sera terminée.

Une décision applaudie par les environnementalistes

Les organismes Ecojustice, Wildsight et la Société pour la nature sauvage et les parcs du Canada, le groupe de propriétaires terriens opposés au charbon Livingstone et plusieurs Nations autochtones ont salué la décision du ministre Wilkinson.

Ce processus permettra au gouvernement fédéral de comprendre pleinement les risques du projet et de prendre une décision éclairée avant de donner le feu vert au projet Tent Mountain. Une citation de :David Khan, avocat de l'organisme Ecojustice

Nous sommes reconnaissants envers le ministre d'avoir honoré les requêtes initiales des Premières Nations Blood et Siksika de procéder à une évaluation fédérale du projet Tent Mountain. Protéger les droits des Autochtones doit être une priorité et nous avons espoir que l’évaluation fédérale mettra les inquiétudes des Premières Nations au cœur du processus , écrit Latasha Calf Robe, co-leader du groupe Niitsítapi Water Protectors.

Tent Mountain fait partie d'une douzaine de projets de mines de charbon proposés dans les Rocheuses canadiennes qui auraient des impacts majeurs en aval des cours d’eau. La contamination des cours d'eau au sélénium est un problème majeur dans la vallée Elk et il est important que les impacts de ce projet soient évalués par le gouvernement fédéral , ajoute Randal Macnair, coordonnateur de la conservation de la vallée Elk du groupe Wildsight.

Avec les informations de Sarah Rieger et La Presse canadienne