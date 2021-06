Le programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones confié aux communautés

Le ministre de la Justice Cameron Friesen en a fait l’annonce mardi matin, lors d’une conférence de presse en visioconférence.

Pour faciliter le processus de transition vers la gestion par les communautés, une subvention de plus d’un million de dollars par année, sur une période de deux ans, sera offerte à quatre organisations autochtones de la province.

L’organisme Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), la Fédération métisse du Manitoba, l’organisation autochtone Southern Chiefs et le Conseil tribal de Island Lake se partageront la somme, fournie par les gouvernements provincial et fédéral dans le cadre d’une entente bilatérale.

Ces organismes ont la capacité, les connaissances, l’expertise et les relations pour aider les clients à comprendre le processus judiciaire et à accéder aux ressources dont ils ont besoin , indique le ministre Friesen.

Il ajoute que dix assistants parajudiciaires allaient être embauchés, mais que les organisations autochtones maintenant responsables du programme vont s’occuper du recrutement. M. Friesen n’était pas en mesure de se prononcer sur la façon dont la répartition se fera à travers la province.

Ces ressources vont permettre aux Autochtones de naviguer avec plus d’aisance à travers le système de justice , explique M. Friesen, en plus d’aider les familles à accéder plus facilement aux services communautaires et ceux dédiés aux victimes.

Annonce bien accueillie

Les organisations autochtones présentes lors de la conférence de presse ont accueilli positivement cette annonce, rappelant que les Autochtones étaient surreprésentés dans les statistiques carcérales.

En haut de gauche à droite: le grand chef du MKO Garrisson Sette, le ministre de la justice du Manitoba Cameron Friesen. En bas de gauche à droite: la vice-présidente de la Fédération métisse du Manitoba Julyda Lagimodiere, la Ministre des Relations avec les Autochtones et le Nord, Eileen Clarke et le grand ched de l'organisation Southern Chiefs' Jerry Daniels. Photo : Team / Capture d'écran

Le grand chef de MKO, Garrison Settee croit que c’est un pas dans la bonne direction pour diminuer ces statistiques.

Notre organisation a les capacités d’entreprendre cette responsabilité d’une manière qui reflète notre culture et nos traditions […] C’est aussi aligné avec les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. On veut continuer de bâtir là-dessus. Notre communauté va être mieux servie quand on aura plus d’implication et notre mot à dire dans le système de justice , dit le grand chef du Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Garrison Sette.

Des propos qu’appuie la vice-présidente de la Fédération métisse du Manitoba, Julyda Lagimodiere, aussi ministre de la Justice au sein de la fédération.

C’est seulement dans une relation nation à nation que la réconciliation pourra se faire. Comme le dit un proverbe dans notre communauté rien sur nous, sans nous [dans la prise de décision] […] C’est donc un pas dans la bonne direction pour avoir des programmes spécifiques dédiés aux Métis , souligne-t-elle, rappelant que l’approche communautaire a toujours été l’approche des Métis dans le système judiciaire, mais que cette approche s’est perdue avec le temps.

Plus de justice réparatrice

Le ministre de la Justice du Manitoba Cameron Friesen voit d’un bon œil la décentralisation du programme d’assistance parajudiciaire aux mains des Premières Nations. Selon lui, ce développement répond aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada présidée par l’ancien juge en chef du Manitoba et ancien sénateur Murray Sinclair, mais aussi à la Stratégie de modernisation du système de justice criminelle du Manitoba.

M. Friesen indique que la province continue le travail pour améliorer l’accès à la justice des Premières Nations dans la province et qu’elle a une volonté perpétuelle d’augmenter les programmes de justice réparatrice, proche des valeurs des peuples autochtones.

C’est important pour moi et pour notre gouvernement. On a une occasion unique en ce moment et une belle entente autour de la table, et je crois que ça nous mènera à une meilleure compréhension sur la façon de créer un système de justice qui connecte avec les communautés autochtones , a-t-il mentionné.

M. Friesen ajoute que le fait de confier la gestion du programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones s’aligne avec ce qui se fait dans d’autres provinces canadiennes.