COVID-19 : Ottawa ajuste ses chiffres, l'Outaouais ajoute 6 cas

Santé publique Ottawa (SPO) ne recense aucun nouveau cas de COVID-19, mardi, et a par ailleurs retiré un cas de son calcul quotidien, après analyse des données.

Selon le site web de SPOSanté publique Ottawa , il peut y avoir un délai de trois jours entre le moment où un cas est signalé et celui où les résultats sont reçus. Le tableau de bord de SPOSanté publique Ottawa affiche donc -1 nouvelle infection, mardi.

Par le fait même, le bureau de santé revoit à la baisse le total de cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire, qui passe à 27 660.

SPOSanté publique Ottawa ne signale aucun nouveau décès attribuable à la COVID-19, avec un total de victimes qui reste stable à 591 personnes.

Pour l’heure, 86 personnes sont toujours atteintes de la maladie, selon les statistiques rafraîchies quotidiennement par l'équipe de SPOSanté publique Ottawa .

Parmi elles, six sont hospitalisées, dont une personne repose aux soins intensifs.

Lundi, Ottawa a franchi la barre des 30% de résidents âgés de 18 ans ou plus entièrement vaccinés. Photo : Radio-Canada / Brian Morris

Par ailleurs, la Ville d'Ottawa a annoncé, mardi, avoir franchi le cap du million de doses administrées. La semaine dernière, quelque 127 623 doses du vaccin ont été distribuées aux résidents d’Ottawa.

Lundi, la Municipalité a franchi la barre des 30 % de résidents âgés de 18 ans ou plus entièrement vaccinés. Ce résultat a été obtenu trois jours seulement après avoir atteint la barre des 20 %, note la Ville d'Ottawa dans un communiqué.

La Municipalité prévoit que, dans les prochains jours, 80 % des résidents âgés de 18 ans ou plus auront reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19.

Plus que trois actifs dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, la COVID-19 continue de reculer. Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) ne rapporte aucun nouveau cas, mardi.

Sur son site internet, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario indique que seulement trois cas sont toujours actifs sur son territoire qu'aucune hospitalisation n'est à déplorer.

Le total des décès reste stable, avec 109 victimes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Dans son ensemble, la province recense moins de 300 nouveaux cas de coronavirus pour le troisième jour de suite. La moyenne des nouveaux cas par jour en Ontario, au cours de la dernière semaine, est de 278, comparativement à 334 il y a une semaine.

Six nouveaux cas en Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais fait état, quant à lui, de six nouvelles infections mardi.

Au total, 12 504 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie en Outaouais.

La santé publique n'enregistre toutefois aucun nouveau décès, comme c’est le cas depuis le 26 mai 2021. Le bilan reste de 214 victimes dans la région, qui compte encore 67 cas actifs.

Dans son ensemble, le Québec compte 71 nouveaux cas de COVID-19, soit le plus petit bilan quotidien que la province ait enregistré au cours de la dernière semaine.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué que quatre personnes étaient mortes des suites de la maladie.

Aucun décès n'a toutefois été signalé au cours des dernières 24 heures. Les quatre victimes qui s'ajoutent au bilan sont mortes entre le 22 et le 27 juin.

Depuis le début de la pandémie, au printemps 2020, 11 207 personnes sont mortes au Québec après avoir contracté le coronavirus.