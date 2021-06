Juste pour rire et Montréal complètement cirque animeront le Quartier des spectacles

En plus d’un volet numérique, le festival d'humour francophone offrira plus de 20 spectacles extérieurs gratuits, du 15 au 24 juillet. Ces spectacles mettront en vedette des dizaines d’artistes, dont Rachid Badouri, Patrick Groulx, Maude Landry, Richardson Zéphir et Réal Béland.

L’humoriste Alex Perron fera également la mise en scène, sur l’esplanade de la Place des Arts, d'un spectacle expérimental, intitulé Le show drôlement musical, qui combinera l’humour à des performances d’artistes de la musique et de la danse. En tout, 40 représentations sont prévues.

Si toute la programmation extérieure est gratuite, ceux et celles qui désireraient assister aux spectacles devront tout de même réserver un billet et s’engager à respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment des représentations.

Les artistes de cirque à l’assaut de la rue Saint-Denis

Le centre névralgique du 12e festival Montréal complètement cirque, qui a dû être annulé l'an dernier, sera de nouveau situé dans la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke et Maisonneuve.

Du 8 au 18 juillet, les artistes de cirque y présenteront chaque jour une variété de performances extérieures, gratuites et ouvertes à tout le monde.

Tous les soirs, le public pourra découvrir un défilé et une scénographie se voulant immersive. Et les vitrines de quelques restaurants s’animeront en piste de cirque, est-il mentionné dans un communiqué du festival. Une tournée dans six quartiers excentrés de la métropole (Saint-Léonard, Parc olympique, Anjou, Verdun, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) est également prévue.

Par ailleurs, le festival diffusera en ligne la série Les canons du cirque : duels dans la ville. Dans ces vidéos qui mettent de l’avant la beauté de la ville, avec des prises de vues spectaculaires, des artistes de cirque rivaliseront pour offrir des prouesses et des acrobaties spectaculaires. Le public sera invité à voter pour ses performances préférées, et les noms des gagnants et gagnantes seront dévoilés à la fin du festival.

Quelques prestations payantes, surtout organisées à la Tohu, sont offertes, et les billets sont en vente sur le site montrealcompletementcirque.com  (Nouvelle fenêtre) .