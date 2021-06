Le bunker des Hells de Sherbrooke démoli mercredi

Le bunker était devenu propriété de l’État en 2020, après une saga judiciaire de 11 ans. Le repaire avait été confisqué dans la foulée de l'opération SharQc, la Cour supérieure du Québec ayant déterminé qu'il s'agissait d'un bien infractionnel .

Il s'agissait du dernier repaire fortifié du groupe de motards au Québec.

Le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales a dû essuyer la dette que les Hells avaient envers la Ville de Sherbrooke, soit 72 180 $ en taxes impayées depuis 2009, lors de la prise de possession en 2020. Il souhaitait par la suite que Sherbrooke achète le terrain et assume le coût de démolition des bâtiments. Les élus avaient toutefois décliné l’offre, mais n'ont pas caché leur intérêt à ce que le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales fasse don de cette propriété à la Ville.