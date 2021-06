Pas question de faire sortir le tunnel dans Saint-Roch, dit Bruno Marchand

Bruno Marchand s’oppose catégoriquement à l’idée de construire une sortie pour le tunnel entre Québec et Lévis dans le quartier Saint-Roch.

Le candidat à la mairie de Québec affirme qu’il faut éviter de recréer les erreurs du passé en divisant un quartier pour y aménager des bretelles d’autoroute, comme cela a été fait dans les années 1970.

Il faut trouver des solutions pour ne pas diviser le quartier avec un mur de béton ou avec une sortie d'autoroute [...] Il faut que le gouvernement du Québec trouve des solutions pour ne pas sacrifier le quartier au détriment d'une sortie d'autoroute , a déclaré M. Marchand, mardi, lors d’un point de presse.

Bruno Marchand invite à ne pas « recréer les erreurs du passé » en construisant des bretelles d'autoroutes au cœur du quartier Saint-Roch (archives). Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Il a ajouté que l’aménagement d’une sortie au centre-ville de Québec ne lui apparaissait pas essentiel à la réalisation du projet de tunnel. Le chef de Québec forte et fière a tenu à rappeler que son parti ne s’était pas encore prononcé sur la pertinence de construire un troisième lien entre Québec et Lévis.

Si le plan du gouvernement impose ça aux citoyens de Saint-Roch, la ville y perd. Il y a une cicatrice, là, qui ne sera pas réparable. On va recréer les erreurs du passé qui ne sont pas acceptables. Une citation de :Bruno Marchand, candidat à la mairie de Québec

Favoriser le dialogue

Bruno Marchand ’est engagé mardi à améliorer les relations avec les municipalités voisines, à commencer par Lévis, s’il est élu à la mairie en novembre.

Le politicien souhaite renforcer les synergies avec les villes de la grande région de Québec dans plusieurs domaines, dont ceux du développement économique, du tourisme, de la mobilité et de la lutte aux changements climatiques.

Le parti de Bruno Marchand, Québec forte et fière, ne s'est pas encore prononcé sur le projet de tunnel entre Québec et Lévis (archives). Photo : Gouvernement du Québec

Sur la question du développement durable et des changements climatiques, ces enjeux dépassent nos frontières. On peut bien avoir le meilleur plan, si on ne travaille pas avec Lévis, ça peut être un coup d'épée dans l'eau , a fait valoir l’aspirant-maire.

Il s’engage à placer les intérêts de la Ville et de ses citoyens au-dessus des conflits de personnalités et des intérêts personnels.

Gérer les pommes de discorde

M. Marchand est conscient qu’il ne pourra pas toujours s’entendre avec ses homologues régionaux s’il est élu maire de Québec. Qu’à cela ne tienne, le candidat à la succession de Régis Labeaume promet de ne pas laisser ces différences de point de vue plomber ses relations avec les élus régionaux.

Le leadership, c'est la capacité de passer par-dessus ces écueils-là, de comprendre qu'il y aura toujours des pommes de discorde et que ça fait partie de [la réalité de] deux villes qui se développent côte à côte de parfois ne pas voir la réalité de la même façon , soutient Bruno Marchand.

Bruno Marchand est persuadé qu'il arrivera à bien s'entendre avec Gilles Lehouillier (photo) si les deux hommes sont élus à la mairie de leur ville respective en novembre (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

S’il est élu à la mairie et que les citoyens de Lévis reconduisent Gilles Lehouillier au pouvoir, des divergences d’opinions risquent d’émerger entre les deux hommes, notamment sur les enjeux de transport.

Cette éventualité ne semble pas effrayer Bruno Marchand. Il affirme qu’il respectera les choix de Lévis et qu’il ne cherchera pas à lui imposer sa vision. Le chef de Québec forte et fière a réitéré qu’il ne fallait pas laisser d'éventuels conflits miner la coopération entre les deux villes dans d’autres domaines.

On peut quand même, à travers le développement économique, à travers le tourisme, à travers le développement durable, trouver des voies de passage pour créer une synergie régionale. Je pense que ça serait une erreur de penser qu'à travers une, deux ou trois pommes de discorde, on ne peut plus travailler ensemble , a insisté l’aspirant-maire.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux