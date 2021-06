Un nouveau décès lié à la COVID-19 en Estrie

Pour la première fois depuis deux semaines, un décès lié à la COVID-19 vient alourdir le bilan de l'Estrie. Cependant, la région qu'une seule infection supplémentaire, et les cas actifs continuent de baisser, avec un total de 16.

Le nouveau cas a été signalé dans le secteur de la Haute-Yamaska, qui compte toujours 10 cas actifs. Il reste trois cas actifs dans le secteur de Sherbrooke, et un cas dans les secteurs de Memphrémagog, du Val Saint-François et du Granit.

Au total, 352 personnes sont décédées du COVID-19 dans la région depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations relatives à la COVID-19 restent stables, huit malades se trouvant toujours aux soins courte durée. Aucun patient ne se trouve aux soins intensifs en raison du coronavirus.

Au Québec, 71 nouveaux cas ont été signalés aujourd’hui, ainsi que quatre décès supplémentaires.

La vaccination avance lentement

Depuis le dernier bilan, moins de 2000 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19. En Estrie, 68,9 % de la population a reçu au moins une première dose de vaccin, ce qui se situe sous la moyenne nationale de 70,9 %.

Certains territoires, comme le RLS du Granit ou des Sources, sont en retard sur la vaccination des plus jeunes. Seulement 47 % des 18-29 ans ont reçu une première injection dans le secteur des Sources et 52,4 % de ceux du secteur du Granit, contre une moyenne de 61,7 % pour cette même tranche d’âge en Estrie. Ces secteurs tirent également de l'arrière quant à la vaccination des 12-17 ans : 53,8 % et 55 % des jeunes y ont été vaccinés, alors que la moyenne régionale est de 68,8 %.

Jusqu'à présent, 25,2 % de la population a reçu deux doses. Une importante livraison de vaccins est attendue cette semaine au Québec : plus de 52 000 doses de Pfizer, 1 744 000 doses de Moderna et 120 000 doses d’AstraZeneca devraient arriver au cours des prochains jours.