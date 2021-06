Séries de la LNH : 3500 spectateurs au Centre Bell pour le match numéro 2

Si l'on savait déjà que des spectateurs seraient admis mercredi au Centre Bell pour assister à la diffusion du deuxième match disputé entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, voilà que le Groupe CH confirme qu'il en accueillera 3500.

Lundi, la Ville de Montréal avait confirmé la tenue d'une projection au Centre Bell pour le match numéro 2, sans toutefois en détailler les modalités.

Ceux qui désirent assister à la projection pourront se procurer des billets, au coût d'environ 10 $, à compter de 18 h, mardi soir.

Le Groupe CH se pliera donc aux directives de la santé publique, qui stipulent qu'un maximum de 3500 spectateurs, regroupés en sections indépendantes de 250 personnes, peuvent assister à un événement sportif à l'intérieur.

Mais la direction du Centre Bell aimerait pouvoir accueillir beaucoup plus de spectateurs dans ses gradins. En l'occurrence, 10 500 personnes, soit 50 % de sa capacité totale.

Une demande en ce sens a été formulée auprès de la santé publique, avec qui le Groupe CH est en discussions, a fait savoir la vice-présidente exécutive et cheffe des affaires commerciales des Canadiens de Montréal, France Margaret Bélanger. Ce qu'a confirmé le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé.

Avec 2 millions de pieds carrés de superficie à sa disposition, le Groupe CH a l'espace et l'expertise nécessaire pour faire respecter les mesures sanitaires, a souligné Mme Bélanger. Le port du masque en tout temps sera obligatoire, et des zones délimitées permettront aux spectateurs d'accéder à des entrées et à des aires de restaurations différentes, a-t-elle assuré.

Pour augmenter sa capacité, le Groupe CH serait même prêt à exiger une preuve vaccinale aux spectateurs, a insisté Mme Bélanger, sans toutefois préciser le nombre de doses de vaccin qui serait exigé. « C'est sûr qu'on est ouverts », a-t-elle affirmé.

Le Groupe CH s'attend à une réponse imminente de la santé publique. Avec un peu d'espoir, la décision tombera aujourd'hui, a souhaité Mme Bélanger.

Rappelons que le premier match des séries éliminatoires de la Coupe Stanley que le Canadien disputera à domicile aura lieu vendredi.

La Ville de Montréal n'a pas encore confirmé qu'une projection extérieure de ce troisième affrontement pourra avoir lieu dans les rues du centre-ville. L'administration municipale est en pourparlers avec la santé publique et le SPVMService de police de la Ville de Montréal .

La place des Festivals pourrait accueillir les partisans du Tricolore, mais ce scénario doit encore être approuvé par la santé publique.