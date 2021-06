Disney tournera le prochain film de Peter Pan à Terre-Neuve

La production de Peter Pan & Wendy, a déjà commencé en Colombie-Britannique et devrait se déplacer à Terre-Neuve vers le début août. La portion terre-neuvienne du tournage implique quelques 150 comédiens, techniciens et producteurs, dont des artistes locaux, et devrait durer deux semaines.

Le comédien britannique, Jude Law, jouera le capitaine Crochet et l'humoriste américain, Jeff Gaffigan, jouera Smee dans le film, qui devrait sortir en 2022.

Dorian Rowe, directeur général de la Newfoundland and Labrador Film Development Corporation, explique que des employés de Disney l’ont contacté quand ils ont vu des images de Terre-Neuve sur les réseaux sociaux.

Ils ont vu des photos sur Internet et quelques conversations plus tard, ils ont décidé de venir. Une citation de :Dorian Rowe, directeur général, Newfoundland and Labrador Film Development Corporation

Ils envisagent de tourner dans le secteur de Bonvista et de Trinity, ou dans le sud-ouest de la péninsule d’Avalon, mais une décision finale n'a pas encore été prise , explique-t-il.

Un crédit d'impôt de 3 millions de dollars

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador accordera à Walt Disney Pictures un crédit d’impôt de 3 millions de dollars, c’est-à-dire 30 % des coûts de production.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Loisirs, Steve Crocker, souligne que l’industrie de la réalisation de films et des productions télévisées pourrait contribuer 100 millions de dollars à l’économie provinciale cette année. C’est le double de l’an dernier.

Le ministre du Tourisme de Terre-Neuve-et-Labrador, Steve Crocker Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Nous sommes en mesure d’atteindre 100 millions en une seule année , se réjouit-il, en précisant que c’est le total pour toute la production, que ce soit des courts-métrages locaux, des longs-métrages ou des films de Walt Disney.

Plusieurs films et émissions de télévision sont actuellement en production dans la province, dont les séries Hudson & Rex, Son of a Critch et Rock Solid Builds.