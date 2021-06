Elysis entame la construction de ses prototypes de cuves

C’est ce qui a été annoncé lors d’une conférence de presse mardi matin en présence du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne. Le ministre Champagne a également profité de l’occasion pour offrir un nouveau soutien de 20 millions de dollars au projet.

Elysis produira de l’aluminium à anode inerte qui remplacera le procédé actuel au carbone. Cette nouvelle méthode permettra de produire sans émettre de gaz à effet de serre.

C'est un grand jour pour Elysis, a indiqué le président-directeur général de la compagnie, Vincent Christ, par voie de communiqué. Nous devenons ainsi la première entreprise technologique au monde à construire des cuves à anodes inertes de taille commerciale. Pendant que nous affinons la technologie dans notre centre de recherche et de développement, nous commençons la construction de nos prototypes de cuves. Cela démontre notre confiance dans notre processus et dans le savoir-faire de notre équipe. La combinaison de la technologie zéro CO2 d'Elysis et de l'énergie renouvelable du Québec sera un grand avantage concurrentiel pour l'avenir. Je tiens à remercier le gouvernement pour son soutien et tous les partenaires pour leur engagement.

Ottawa avait déjà versé une contribution remboursable de 60 millions de dollars à Elysis. Selon le ministre Champagne, ce projet représente l’avenir de l'aluminium. Quand je pense à ça, je vois déjà un produit d’appel. On sait que même Apple était intéressé à l’époque derrière ce projet-là, a-t-il affirmé en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Ça permet de verdir toute la chaîne d’approvisionnement et quand on pense à la relance économique, pour moi, c’est quand on veut conjuguer emplois, économie et environnement.

Le ministre François-Philippe Champagne était accompagné du président-directeur général d'Elysis, Vincent Christ, du directeur exécutif des opérations de Rio Tinto au Québec, Sebastien Ross et du président d'Alcoa Canada, Louis Langlois. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une usine dans la région?

Elysis est né d’une collaboration entre Rio Tinto et Alcoa. Elle représente un investissement total de 644 millions de dollars. François-Philippe Champagne ne peut pas assurer que l’usine d’Elysis se situera au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le ministre ajoute toutefois qu’il collaborera avec les dirigeants afin de déterminer son emplacement.

Souvent, les entreprises s’établissent là où il y a le talent. Parce que c’est le talent qui attire les investissements, a expliqué le ministre. La réalité, c’est que les travailleurs de l’aluminium sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Perte d’emploi

Elysis créera 100 emplois directs et 1000 d’ici 2030. Puisque le procédé de production d’aluminium sera modifié, les travailleurs qui travaillent avec le procédé actuels’inquiètent quant à l’avenir de leurs emplois. Cette préoccupation-là je l’entends et je la comprends. Ça fera partie des discussions que j’aurai avec les dirigeants , affirme le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

L'emplacement de l'usine d'Elysis est toujours inconnu. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil