Des résidents de la région d'Edmonton invités à limiter leur consommation d'eau

Les municipalités de Fort Saskatchewan, Leduc, Morinville, Spruce Grove et Stony Plain ainsi que les comtés de Strathcona et de Sturgeon demandent aux résidents de limiter leur usage d’eau potable aux activités essentielles.

Avec de hautes températures et aucune pluie, le niveau de notre système d’aqueduc est sous la normale. La restriction est une précaution pour garder assez d’eau dans nos réservoirs pour des activités essentielles comme éteindre des incendies, boire et cuisiner , indique l’avertissement du Comté de Strathcona.

LeCcomté demande par exemple aux résidents de ne pas arroser leurs plantes ou leurs jardins, de ne pas nettoyer leur véhicule ou remplir leurs piscines. Strathcona recommande également d’attendre avant de faire de la lessive ou de laver la vaisselle et d’écourter les douches, lorsque possible.

Les consignes sont sensiblement les mêmes dans le comté de Sturgeon, ainsi qu’à Fort Saskatchewan, Morinville, Leduc et Stony Plain.

EPCOR demande aussi aux résidents d’une partie du sud-est d’Edmonton de réduire leur consommation d’eau sur une base volontaire pendant les heures de pointe, soit entre 18 h et 21 h. Cet avis s’applique aux gens qui vivent sur Whitemud Drive ou plus au sud, et à ceux qui vivent sur Calgary Trail ou plus à l’est.

EPCOR précise toutefois que les clients « ne devraient pas s'inquiéter pour l'ensemble de [la] réserve d'eau potable ou sa qualité ».