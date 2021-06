Une nageuse gatinoise parmi le Cirque du Soleil

Depuis 23 ans, ce spectacle phare de la compagnie québécoise a une résidence permanente à l’hôtel Bellagio, avantageusement situé sur le célèbre Strip .

Dans son ancienne vie, Gabrielle Lepage a gravi les échelons de la nage synchronisée jusqu’à joindre les rangs de l’équipe junior du Canada. Mais lorsque sa mère l’a emmenée voir le spectacle aquatique du Cirque du Soleil à Las Vegas pour ses 18 ans, il y a eu un déclic. Ça a comme créé un rêve chez moi, et c’était mon but depuis ce temps-là , raconte la nageuse, tout sourire quelque 10 ans plus tard, depuis Las Vegas.

Un rêve qui s’est réalisé en novembre 2019, qui l’a fait déménager à Las Vegas, mais qui a rapidement été interrompu par la pandémie. Gabrielle Lepage a profité de cette pause pour rentrer au Québec et commencer une maîtrise – qu’elle a maintenant presque terminée.

À quelques jours de la grande première, les nageuses de l’équipe s’entraînent en vue de l’événement. La Gatinoise a hâte. Le public nous nourrit tellement. C’est dur à comprendre. Je ne pensais même pas pendant la pandémie que je m’ennuyais autant que ça!