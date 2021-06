Fermeture de l’urgence à Gatineau : Anglade demande à Legault d'intervenir

Dominique Anglade en a profité pour répéter que les actuels déboires en santé dans la région ne peuvent être attribués aux gouvernements précédents.

Il faut vraiment qu'on voie un leadership de la part du gouvernement qui soit assumé ici , soutient Mme Anglade lors d’un point de presse organisé devant l’Hôpital de Gatineau.

La cheffe de l’opposition dit s’être entretenue avec les représentants des employés pour discuter de solutions qu'ils envisagent pour régler les problèmes du manque de personnel.

Ce que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est que, le premier ministre Legault, qu'il vient intervenir pour apporter des solutions. Une citation de :Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

On propose une bonification de très court terme , poursuit-elle, on propose d'avoir accès à du prêt de personnel d'autres régions, que ce soit coordonné, mais on ne peut pas accepter, la situation aujourd'hui, c’est inadmissible .

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, accompagnée des députés André Fortin et Maryse Gaudreau lors d'un point de presse devant l'Hôpital de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Emilien Juteau

Lorsqu'on lui demande quelle est sa réaction aux affirmations faites par des députés de la Coalition avenir Québec ( CAQCoalition avenir Québec ) qui soutiennent que les problèmes en santé datent du gouvernement libéral, elle est catégorique.

De mémoire, je n'ai pas vu d'urgence fermée ici en Outaouais comme on le vit aujourd’hui, on n'a pas vécu cette situation dans les dernières années , soutient-elle. La directrice de l'Hôpital dit, on voit qu'il y a des problèmes, mais il n’y a pas de plan, pas de plan de recrutement, et ça, c'est un exemple concret de choses qui devraient être mises en place.

L'Outaouais en attente de solutions

Les acteurs du milieu de la santé en Outaouais espèrent des directives claires de la part du gouvernement alors que l’urgence de l’Hôpital de Gatineau demeure fermée, pour une cinquième journée de suite, par manque de personnel.

L’urgence de l’Hôpital de Gatineau est fermée temporairement depuis vendredi soir. Sa réouverture devait avoir lieu lundi, mais a été repoussée à mercredi, le 30 juin 2021 à 16 h. Photo : Radio-Canada / Emilien Juteau

Lundi, Mathieu Lévesque, député de la CAQCoalition avenir Québec représentant la circonscription de Chapleau, a soutenu qu’une annonce quant à des primes pour les infirmières viendra très bientôt.

Il en a aussi profité pour rejeter une part du blâme sur les partis politiques précédemment au pouvoir. L’Outaouais a été sous-financé pendant tellement longtemps par les anciens gouvernements , a-t-il lancé.

Le député libéral de Pontiac, André Fortin, a rétorqué lundi que jamais l’urgence de l’Hôpital de Gatineau n’a fermé sous aucun autre gouvernement, que ce soit un gouvernement libéral ou péquiste.

Mardi le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé a indiqué travailler pour trouver des solutions à la fermeture de l'urgence.

En entrevue à Radio-Canada, Denis Marcheterre, d’Action santé Outaouais, dit s’inquiéter de la situation, qui n’est pourtant pas une nouveauté dans la région, selon lui.

C'est préoccupant d'autant plus que ça pourrait se répéter cet été, ça pourrait se répéter dans les urgences à Hull ou Gatineau, dans d'autres départements, des hôpitaux et d'autres endroits du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, et ça, la PDGprésident-directeur général l'a confirmé lors d'un point de presse hier.

Denis Marcheterre, d’Action santé Outaouais, croit que les employés auraient dû être consultés pour élaborer des solutions et éviter la crise. Photo : Radio-Canada

Il y a longtemps qu'on a des problèmes de pénurie de personnel , poursuit M. Marcheterre. Il y a longtemps que les syndicats avisent la gestion [...]. On comprend que les infirmières ont besoin de vacances, surtout après trois vagues de COVID-19, et puis c'est on ne peut plus mérité. Mais il me semble qu'on aurait pu prévoir le coup.

Selon lui, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Outaouais aurait pu consulter les infirmières avant la crise pour trouver des solutions.

De son côté, la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais ( SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais ), Karine D'Auteuil, a répété que la situation était prévisible et que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a tardé à agir par rapport aux problèmes de pénurie de personnel.

On a eu une rencontre à 14 h [lundi] pour nous annoncer que la fermeture de l'urgence était prolongée de 48 h. On n’a eu aucune réponse concrète à nos questions, à savoir c'est quoi leur plan pour réouverture de l'urgence ou leur plan pour contrer la pénurie.

Avec des informations de Nathalie Tremblay