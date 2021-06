Aucun nouveau cas de COVID-19 ce mardi en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) invite la population à profiter de cette période de stabilité pour se faire vacciner.

Il indique par ailleurs que les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer en première dose peuvent maintenant devancer leur rendez-vous pour la deuxième dose.

Il leur sera alors possible de sélectionner Pfizer ou Moderna, selon la disponibilité et en respectant l'intervalle de huit semaines entre les deux doses. Seules les personnes de 18 ans et plus peuvent recevoir le vaccin Moderna.

Des plages de vaccination sans rendez-vous sont disponibles dans les sept cliniques de vaccination cette semaine, toutes avec le vaccin Moderna.

L'horaire de la vaccination sans rendez-vous est disponible sur le site web du CISSS-AT ou sur ses réseaux sociaux.

Au Québec, on dénombre 71 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires.