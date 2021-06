Un premier baccalauréat en travail social au Collège de l’Arctique du Nunavut

L’établissement d’enseignement postsecondaire travaillait au projet depuis plusieurs années. La rectrice des programmes de santé et de bien-être du Collège de l’Arctique, Fiona Buchan-Corey, assure que le programme est crucial .

Nous espérons que nos [étudiants] inuit qui ont une riche expérience en travail social développeront davantage de compétences qui leur permettront d’offrir des services dans leur communauté.

Inclusion du savoir traditionnel

Dès cet automne, le baccalauréat sera offert en partenariat avec l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, qui offre déjà dans le territoire le Programme de formation des enseignants du Nunavut (PFEN).

Fiona Buchan-Corey explique que l’une des particularités du programme sera son inclusion du savoir traditionnel inuit. Nous travaillons actuellement avec des Inuit de la région de Kitikmeot qui ont une connaissance étoffée de la langue et de la culture pour orienter les professeurs de l’Université Memorial , dit-elle. Le Collège compte également recruter un conseiller culturel ou un aîné pour aiguiller à la fois des étudiants non inuit et le personnel enseignant.

Le baccalauréat aura comme préalable le Programme de travail social qui permet à environ 12 à 15 finissants d’exercer chaque année en tant que travailleurs sociaux au Nunavut.

Vanessa Totalik, une résidente de Cambridge Bay, a terminé ce programme d’enseignement au début du mois de juin. Elle espère être admise au baccalauréat en travail social pour développer de nouvelles compétences qui lui permettront de décrocher un emploi de gestion dans le domaine.

Vanessa Totalik et sa fille Angela Dawn. Sa fille est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est dirigée vers une carrière en travail social, dit-elle. Photo : Photo fournie par Vanessa Totalik

En tant qu’Inuk qui connaît notre culture et notre mode de vie ancestral, je pense que ce baccalauréat en travail social serait bénéfique puisqu’il aiderait [...] d’autres Inuit à comprendre que les travailleurs sociaux sont là pour les aider , soutient-elle.

Vanessa Totalik explique que le colonialisme et les pensionnats pour autochtones ont causé d’importants traumatismes intergénérationnels chez sa génération et celle de ses parents. Elle éprouvait le besoin d'aider les enfants à faire face à cette souffrance .

Ils sont les prochains leaders de nos communautés au Nunavut.

Une nouvelle avenue à Cambridge Bay

Le Collège de l’Arctique espère recruter entre cinq et dix étudiants avant l’automne. L'enseignement se fera au campus de Cambridge Bay, mais l’établissement souhaite aussi l’offrir dans d’autres communautés à plus long terme.

Le Programme de travail social est offert de manière continue à Cambridge Bay depuis une vingtaine d’années , explique Fiona Buchan-Corey. Elle ajoute que le Collège a notamment arrêté son choix sur cette communauté puisque davantage de logements y sont disponibles pour des étudiants. Le logement est un défi, particulièrement à Rankin Inlet parce que les options pour les étudiants y sont très limitées , poursuit-elle.

Le Collège de l'Arctique a des campus dans les trois régions du Nunavut. À Cambridge Bay, un nouvel édifice dispose désormais de 7 salles de classe et d'environ 25 logements pour étudiants. Photo : Photo fournie par le Collège de l'Arctique du Nunavut

Le gouvernement du Nunavut a octroyé 1,8 million de dollars sur trois ans pour la mise sur pied de ce programme conjoint. Le Collège ignore encore si ce nouveau programme sera reconduit à nouveau au-delà de cette période.