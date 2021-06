Des voix s’élèvent en Saskatchewan pour que l’Église catholique indemnise les Autochtones

Rick Daniels est un survivant des pensionnats pour Autochtones. Il a notamment fréquenté celui de St-Michael, au nord de Saskatoon.

Avec sa femme Judy Greyeyes, ils vivent dans un petit appartement à quelques kilomètres de l'imposante cathédrale de la Sainte-Famille de Saskatoon.

Le couple exprime sa frustration en voyant cette dépense et le manque de fonds apportés par l’Église catholique aux victimes des pensionnats Autochtones.

L'Église catholique romaine est très riche, mais elle hésite à faire ce qu'il faut , a déclaré Mme Greyeyes.

Elle pense aussi que si les paroissiens et les églises locales ne veulent pas aider les survivants, le Vatican devrait payer.

Rick Daniels, un survivant du pensionnat pour Autochtones de St. Michael en Saskatchewan, et sa femme Judy Greyeyes, estiment que l'Eglise catholique n'en a pas fait assez pour dédommager les victimes. Photo : Radio-Canada / Jason Warick / CBC

Des engagements non tenus

Rick Daniels et Judy Greyeyes font référence à la somme qu’aurait dû verser l’Église catholique dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats pour Autochtones (CRPI).

Les groupes catholiques du Canada ont été tenus de verser des dizaines de millions de dollars.

29 millions étaient destinés à la Fondation autochtone de guérison et 25 millions de dollars devaient être collectés afin de financer des programmes de guérison.

Des sommes d'argent qui devaient être données à des dizaines de milliers de survivants pour les abus émotionnels, physiques et sexuels, la malnutrition, la honte culturelle et les violations systémiques des droits fondamentaux de la personne subis dans les pensionnats administrés par les catholiques.

Toutefois, une décision de justice controversée rendue en 2015 avait permis aux groupes catholiques de ne recueillir que 4 millions sur l'objectif initial de 25 millions de dollars.

Une somme minime déjà donnée

Pour exemple à Saskatoon, le diocèse catholique romain et ses 80 000 membres ont dépensé 28,5 millions de dollars pour la nouvelle cathédrale de la Sainte-Famille alors qu’ils n'ont récolté que 34 650 $ pour les survivants.

L'évêque Mark Hagemoen a décliné plusieurs demandes d'entrevue de nos collègues de CBC. Mais il a admis dans une déclaration par courriel que la campagne de financement pour la cathédrale de 28,5 millions de dollars était en effet un effort majeur, tandis que les efforts de collecte de fonds pour les milliers de survivants des pensionnats étaient faibles .

Les catholiques de Saskatoon ont collecté 28,5 millions de dollars pour construire cette cathédrale en 2012, alors qu'une promesse écrite d'indemniser les survivants des pensionnats a été largement ignorée, selon les critiques. Photo : Radio-Canada / Jason Warick / CBC

Une histoire qui s’est répétée ailleurs au pays

L'histoire s’est répétée dans d'autres villes. Les 12 millions de catholiques du Canada ont donné moins de 4 millions de dollars sur les 25 millions promis.

CBC News a interviewé plus d'une douzaine de personnes ayant connaissance de l'accord controversé de 25 millions de dollars, ainsi que des années de manœuvres juridiques et politiques à huis clos qui ont suivi.

Certains parlent aujourd'hui publiquement de ces événements pour la première fois et espèrent que les récentes découvertes inciteront l'Église à faire enfin ce qu'il faut.

Ils devraient réunir l'argent nécessaire, et même plus. Il y a un déficit spirituel et moral ici , a déclaré l’ancienne juge de la cour provinciale de la Saskatchewan et actuelle directrice du Indian Residential School History and Dialogue Centre de l'Université de la Colombie-Britannique, Mary Ellen Turpel-Lafond.

On ne peut pas toujours réparer une erreur, mais c'est le moment d'essayer , a-t-elle souligné.

Ligne bilingue d'appui pour les survivants des pensionnats pour Autochtones : 1-866-925-4419

Avec les informations de Jason Warick