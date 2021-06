Québec octroie 9,8 M$ pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, en a fait l'annonce mardi matin sur place, à Petite-Vallée, à quelques jours du début du 38e Festival en chanson.

Originaire de New Carlisle, la ministre Roy dit avoir été profondément attristée par l'incendie qui a ravagé le théâtre, le principal endroit où se tenait habituellement les spectacles du Festival en chanson de Petite-Vallée.

Ces images sont restées ancrées dans ma mémoire, c'était horrible , se rappelle-t-elle.

La ministre Nathalie Roy, originaire de la Gaspésie, affirme avoir été très touchée par l'incendie du Théâtre de la Vieille Forge survenu en 2017 (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Mme Roy était alors dans l'opposition, mais affirme que dès son entrée en poste comme ministre de la Culture et des Communications, elle a contacté le directeur général et artistique du festival, Alan Côté, pour lui promettre son aide.

Ça allait de soi qu'il fallait que l'œuvre ici, l'œuvre culturelle, sociale, communautaire, se poursuive. La reconstruction, ça va participer à la relance économique du secteur également. Une citation de :Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications du Québec

C'est vraiment un moteur économique pour la place, un moteur touristique et un moteur culturel. Quand on a ces trois vocations quelque part, c'est très important pour nous de s'assurer que ce soit bien investi parce que c'est toute la région qui va en bénéficier , affirme la ministre.

Un théâtre de 14 M$ au goût du jour

Cette annonce est un soulagement pour l'équipe du directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté. Depuis l'incendie, le coût de la reconstruction du théâtre est passé de 10 à 14 millions de dollars.

On voyait les chiffres monter à mesure que le programme fonctionnel et technique était déployé, pis la pandémie pis les coûts du bois... tout ça faisait qu'on disait ''eh câline, ça finira plus, est-ce que le gouvernement va accoter ça?'' raconte le directeur.

Ça fait chaud au cœur. On a eu un gros soupir de soulagement quand on nous a annoncé qu'on nous accordait le montant qu'on demandait! Une citation de :Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée

Il espère qu'Ottawa participera également à l'effort de reconstruction. Il demande d'ailleurs au gouvernement de Justin Trudeau une aide d'un peu plus de 3 millions de dollars.

En 2017, une campagne de financement avait permis de récolter 1,7 million de dollars.

Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Alan Côté espère pouvoir accueillir les premiers spectateurs en 2024.

Il avance que le nouveau théâtre, qui sera muni d'équipements de pointe, apportera un nouveau souffle à la région.

En 2018, le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait annoncé une subvention de 6,5 millions de dollars pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge qui devait initialement être inauguré en 2020. Les délais de traitement du dossier avaient toutefois forcé plusieurs reports des travaux.

Avec les informations de Jean-François Deschênes