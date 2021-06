299 nouveaux cas et 25 morts en Ontario sur fond de rattrapage de données

Santé publique confirme 299 nouvelles infections et 25 décès de plus mardi.

Il y a 130 nouveaux cas à Toronto, 69 dans la région de Waterloo, 20 dans la région de Peel, 11 dans la région de Grey Bruce, 10 dans la région de Durham et 10 dans la région de Niagara.

Toutefois, la province précise que 90 des cas figurant au bilan de Toronto mardi avaient en fait été recensés en 2020. Le rattrapage de données est aussi responsable de 19 décès rapportés mardi, mais qui avaient eu lieu au cours des derniers mois, selon le ministère de la Santé.

La moyenne des nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 278, comparativement à 334 il y a une semaine.

La province doit passer à la deuxième étape du déconfinement mercredi.

Hospitalisations

Il y a 39 hospitalisations de plus mardi, pour un total de 257.

Nombre de patients aux soins intensifs : 276 (-11)

Nombre de patients sous respirateur : 185 (-6)

Il y a 371 nouvelles guérisons.

Vaccination

L'Ontario a administré 265 231 doses des vaccins contre la COVID-19 lundi.

Jusqu'à maintenant, plus de 77 % des adultes en Ontario ont reçu au moins une dose et plus de 35 % sont pleinement immunisés.

Le Dr Isaac Bogoch, qui fait partie du groupe provincial sur la distribution des vaccins, affirme que l'Ontario est en bonne position présentement à la veille de la deuxième phase du déconfinement. La vaccination se déroule très, très rapidement , note-t-il.

Toutefois, il insiste sur l'importance de continuer à faciliter l'accès aux vaccins en prévision de la troisième phase du déconfinement prévue dans trois semaines.

Le premier ministre Doug Ford a laissé entendre lundi que cette troisième étape pourrait être devancée comme pour les deux premières, selon les recommandations du médecin hygiéniste en chef de la province.

Dépistage

Un peu plus de 28 300 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,6 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 544 713 cas de COVID-19 et 9154 décès.

Avec des renseignements fournis par CBC News