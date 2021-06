Étouffée sous un dôme de chaleur, la C.-B. interdit les feux de camp

Le camping étant une tradition de longue date dans la province de la côte Ouest, le gouvernement dit prendre très au sérieux toute décision d’interdiction de feux de camp. Or, des indices de danger d’incendie extrêmes ou élevés recouvrent désormais presque tout le territoire.

Après avoir battu son propre record de température, lundi, avec 47,9 °C, Lytton pourrait atteindre les 48 °C mardi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Lundi, des centaines d’écoles à travers la province étaient fermées en raison de la chaleur extrême et dangereuse. Certaines cliniques de vaccination ont été contraintes de reporter leurs rendez-vous.

La canicule se poursuivra jusqu'au début de la semaine prochaine dans certaines régions.

Le temps chaud augmente le degré d’inflammabilité et présente ainsi un risque accru de feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Peter Scobie

Risque accru pour les feux de forêt

Le dôme de chaleur qui enveloppe la Colombie-Britannique survient après que la province ait connu l’un des printemps les plus secs de son histoire.

En plus de nuire à l’agriculture et à la santé des poissons, le temps chaud augmente le degré d’inflammabilité et présente ainsi un risque accru de feux de forêt.

L’usage de lanternes volantes, de feux d’artifices, de torches tiki, de cheminées, de barils à brûler et de feux de camp portables qui ne sont pas certifiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA) ou par les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) est également prohibé.

Les feux à ciel ouvert sont interdits depuis vendredi dernier.

La mesure entre en vigueur le 30 juin et pourrait être en place jusqu’au 15 octobre, au plus tard.