Des experts dénoncent la gestion du patrimoine archéologique au Nouveau-Brunswick

Des archéologues et des représentants des Premières Nations s’inquiètent de la manière dont la province du Nouveau-Brunswick gère le patrimoine archéologique et historique de son territoire.

Plusieurs dénoncent la façon de faire du service d’archéologie. Des plaintes ont été déposées au bureau de l’ombudsman. Mais leurs demandes sont restées sans réponse.

Ramona Nicholas a étudié et enseigné l’archéologie à l’Université du Nouveau-Brunswick. Originaire de la communauté de Neqotkuk [ndlr : aussi connue comme la communauté de Tobique], elle voulait contribuer au savoir historique de son peuple.

Ramona Nicholas a enseigné l'archéologie à l'Université du Nouveau-Brunswick, mais exaspérée, elle a quitté le domaine car elle conteste la façon dont le service d’archéologie du Nouveau-Brunswick gère les ressources et le patrimoine. Photo : Radio-Canada

Je voulais m'assurer qu'en tant que peuple autochtone, nous obtiendrions à l'avenir les informations dont nous avons besoin pour mieux connaître notre territoire et nos origines , explique-t-elle.

Mais rapidement, elle a réalisé que ce ne serait pas possible.

Au Nouveau-Brunswick, les grands projets de développement, comme les routes, les mines ou tout autre projet d'envergure, sont soumis à une enquête archéologique. Cette étape préliminaire sert à déterminer s’il y a des vestiges historiques qui nécessitent des fouilles.

C'est la province qui accorde des permis à des archéologues employés par des compagnies privées, et c'est aussi le gouvernement qui donne son aval aux travaux de construction.

Des enquêtes archéologiques doivent être menées avant le début de grands projets de construction au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Ramona Nicholas estime que le gouvernement est en conflit d'intérêts. Il est évident, selon elle, que le service d’archéologie n’est pas indépendant des pressions exercées par les clients, que ce soit le ministère des Transports ou une entreprise privée.

Si on découvre un site intéressant d'un point de vue archéologique, c'est facile pour eux de donner l'aval pour le début des travaux et ignorer la voix des Autochtones , remarque Mme Nicholas.

Des plaintes qui ne vont nulle part

Ramona Nicholas a tenté sans succès de dénoncer la façon de faire du gouvernement en déposant une plainte à l’ombudsman. Mais après deux ans de démarches, le bureau du défenseur des citoyens a indiqué qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves de conflit d'intérêts pour faire enquête.

Cette archéologue n'est pas la seule à s'inquiéter. Christian Thériault, qui a travaillé comme archéologue pour la province durant deux ans, partage le même avis. Surtout que le service d'archéologie mène parfois les enquêtes archéologiques avec le personnel à l'interne plutôt que d'embaucher des firmes extérieures. Il s'inquiète pour le patrimoine enfoui.

Christian Thériault a dénoncé le climat toxique dans le service d'archéologie du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Sophie Desautels

Le service d’archéologie confirme que c’était le cas au cours des dernières années, mais que la situation change.

Par le passé c’est vrai qu’on a eu beaucoup de travail en partie parce qu’on développait le programme de techniciens archéologues et depuis on en prend de moins en moins et la majorité du travail est fait par le secteur privé maintenant , explique Thierry Arseneau, directeur général de la section du patrimoine, de la culture et du sport, au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

Au ministère on explique que c’est pour former des techniciens des Premières Nations et respecter cette promesse faite dans le processus de réconciliation que l'on a investi du temps et de l’argent dans la formation. Une mesure applaudie par les chefs de la Nation Wolastoqey du Nouveau-Brunswick.

Des retards et des demandes ignorées

Reste que la manière d'effectuer les recherches archéologiques et l'accès au savoir est contestée par plusieurs. Des chercheurs, des étudiants et des universitaires se plaignent du fait que les rapports et les résultats des recherches sont difficiles à obtenir.

De même, le volet éducatif envers le public a été négligé depuis plusieurs années. Aucun rapport n'apparaît sur le site internet de la province depuis 2006, soit depuis 15 ans. Ce que confirme Thierry Arsenault qui indique que du rattrapage doit être fait.

Par manque de ressources humaines et financières, le service d’archéologie peine à respecter ses obligations, estime Christian Thériault.

Au final il n’y a rien qui se fait. Il y a plein de sites qui sont fouillés et dans des générations d’ici, ça va être des boîtes pleines d’artefacts et on n’aura pas les moyens d’interpréter ces sites-là comme il faut. Une citation de :Christian Thériault, archéologue

Selon celui qui a déjà travaillé au Québec et en Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick utilise des méthodes de fouilles et une façon de documenter qui laisse à désirer.

Pour sa part, Ramona Nicholas a tourné le dos au système et a quitté l’archéologie parce qu’elle conteste la façon dont le service d’archéologie du Nouveau-Brunswick gère les ressources et le patrimoine. Elle souhaite que des changements soient apportés pour mieux protéger le patrimoine archéologique et historique de la province, et qu’une véritable place soit accordée aux Premières Nations dans l’élaboration de ce savoir.