La location de chalets explose au Lac-Saint-Jean

Les chalets à louer commencent à se faire rares au Lac-Saint-Jean. La location de résidence touristique est de plus en plus populaire, surtout depuis le début de la pandémie.

C’était une tendance déjà à la hausse au niveau des résidences touristiques en chalet, et puis la COVID-19 a été l’accélérateur de certaines tendances , estime le conseiller en développement touristique à la MRCMunicipalité régionale de comté Domaine-du-Roy, Alexandre Danieli. Les chalets permettent de facilement respecter les mesures sanitaires.

L’augmentation de l’achalandage dans les résidences touristiques a considérablement augmenté comparativement à l’an passé selon M. Danieli. Les gens veulent de plus en plus des clés en main, des endroits confortables où il va y avoir une cuisine aussi, plus d’autonomie.

Site internet

Face à cette demande grandissante, les propriétaires de chalets se sont dotés d’un site internet performant pour faciliter la location. Nous, dans notre MRCMunicipalité régionale de comté , Chalets et Spa Lac Saint-Jean a complètement revu son image de marque et son système de réservation en ligne pour rester à l'affût , explique Alexandre Danieli.

Certains établissements d’hébergement font affaires avec des entreprises spécialisées en marketing afin de bien répondre à leurs besoins.