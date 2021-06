Les musulmans appellent à l’effort collectif pour combattre la haine dans la province

Les membres de la communauté musulmane de la Saskatchewan appellent à plus d'action à la suite des attaques islamophobes survenues ce mois-ci dans la province, ainsi qu'en Ontario et en Alberta.

Il y a tellement de bonnes personnes qui travaillent si dur pour construire cette communauté, pour qu’elle soit sûre et pour nous dire que nous sommes tous en sécurité ici. Et pourtant, nous voyons une attaque supplémentaire , a déclaré le directeur des affaires sociales de l’association culturelle Pakistan-Canada of Saskatoon, Ali Ahmad.

Ce dernier est à l’origine de la marche contre l’islamophobie, qui a eu lieu à Saskatoon dimanche soir, après l’attaque de London, en Ontario, au début du mois.

L'attaque au véhicule, qui, selon la police, était préméditée et motivée par la haine, a tué les membres de trois générations d'une famille musulmane.

Ali Ahmad pense que cet attentat a plongé les communautés de tout le pays à la fois dans le deuil et dans la peur . Il a voulu répondre à l'inquiétude croissante selon laquelle il n'était plus sûr pour les musulmans de marcher dans les rues des villes canadiennes.

D’autres attaques ont suivi les derniers jours

Quelques jours avant le rassemblement pacifique de Saskatoon, Ali Ahmad a été informé d’une attaque sur deux jeunes femmes portant un hijab en Alberta, puis de celle d’un ami à lui, Muhammad Kashif, attaqué alors qu’il marchait près de chez lui à Saskatoon.

Cette attaque si proche de chez moi a renforcé ma détermination à faire plus et je me suis dit que le rassemblement contre l'islamophobie était encourageant dans un contexte aussi sombre , a expliqué Ali Ahmad.

Nous avons encore le temps de sauver nos générations futures du traumatisme que connaît cette génération et du racisme qu'elle subit , a ajouté Ali Ahmad.

Un effort communautaire pour contrer le récit anti-islamique

Les actions sont nécessaires et cet avis est partagé par le co-président des communications de la section de Saskatoon de l'Association islamique de la Saskatchewan, Daniel Kuhlen.

Je pense que certaines personnes se sentent paralysées par l'énormité du défi , a-t-il déclaré.

Daniel Kuhlen estime aussi que les efforts doivent être faits en particulier de la part de personnes blanches comme lui et qui ne sont pas visées par cette violence .

Changer les comportements

Les Blancs doivent cesser d'avoir peur de parler avec les membres de leur famille, leurs amis et leurs collègues qui se livrent à des plaisanteries racistes ou font des remarques sur la couleur de la peau ou le choix de vêtements de quelqu'un , a estimé le co-président des communications de la section de Saskatoon de l'Association islamique de la Saskatchewan.

Daniel Kuhlen a également appelé à une meilleure réglementation des discours haineux sur Internet, qui est devenu un incubateur de la haine .

Avec les informations de Kendall Latimer