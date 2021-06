La gestion des encombrants demande encore de la sensibilisation à Sherbrooke

Depuis maintenant plus d’un an, la Ville de Sherbrooke ne ramasse plus systématiquement les gros déchets, mais le fait, à la place, sur demande.

Cela a permis à la Ville de Sherbrooke de sensibiliser les citoyens sur l’enfouissement, comme l’a expliqué la directrice du Bureau de l’environnement de Sherbrooke, Ingrid Dubuc, en entrevue sur les ondes de Par ici l’info.

Ça permet aux gens d’être un peu plus sensibilisés sur à quel endroit se retrouvent les résidus qu’ils mettent en bordure de rue, et surtout qu’ils puissent valider quelles seraient les alternatives à l’enfouissement.

Ingrid Dubuc a notamment donné comme exemple les meubles de bois, qui peuvent être très bien valorisés, et doivent donc être récupérés à part des autres déchets encombrants.

Voici quelques exemples de déchets qui peuvent être acceptées ou refusées pour le ramassage par la Ville :

Matières acceptées : Meubles en bois

Sièges d’auto

Tuyaux en PVC ou ABS

Matelas

Autres

Matières refusées : Appareils électroménagers

Appareils électroniques

Outils de jardinage

Feuilles mortes

Pneus

Autres Source : Ville de Sherbrooke

Le détail est disponible sur le site de la Ville de Sherbrooke, qui propose aussi des pistes de valorisation  (Nouvelle fenêtre) pour certains déchets qui peuvent éviter l’enfouissement.

Des sanctions

Si un citoyen dépose des encombrants sans prendre un rendez-vous avec la Ville, des procédures existent pour sensibiliser, et, en cas de récidive, sanctionner.

On a une approche d’information, [...] des étudiants de gestion et planification du territoire [font] des tournées dans les secteurs problématiques, et on fait des rappels amicaux, déclare la directrice du Bureau de l’environnement. Si les gens n’étaient pas inscrits à la collecte des encombrants, on leur laisse l’information, et très souvent [...] les gens vont s’inscrire.

Elle rappelle toutefois que si jamais il n’y a pas d’inscription pour la collecte de ces encombrants, l’équipe de prévention peut retourner sur les lieux afin de délivrer un avis de non-conformité, ce qui peut mener à un constat d’infraction.

Le procédé de collecte sur demande étant relativement nouveau, la Ville semble toutefois très axée sur une approche informative et éducative.