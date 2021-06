Un deuxième coyote sera abattu à Calgary, qui a vu 6 attaques en une semaine

Le coyote est soupçonné d'avoir attaqué quatre personnes au cours des derniers jours, selon le porte-parole de la Ville Lincoln Julie. Nous avons décidé de détruire cet animal en raison de son comportement et de la fréquence des morsures , a-t-il dit lundi, ajoutant que la gravité des incidents survenus la semaine dernière était inhabituelle.

Six personnes ont été attaquées ces derniers jours, dont trois dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier de Tuscany. Parmi les victimes, une femme assise sur sa terrasse et une finissante du secondaire assise sur l'herbe dans un parc de la ville.

Il venait de derrière nous , témoigne Pria Overy, précisant que l’animal les avait observés d'abord de loin, avant de s’approcher et de passer à l’action comme si de rien n’était. Je n'ai même pas senti ses dents s'enfoncer en moi. Je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé jusqu'à ce que je remonte mon pantalon et qu'il y ait une tonne de sang sur ma jambe.

Pria Overy s'est retrouvée dans la salle d'attente de l'hôpital avec une autre victime de l'attaque, Heather Robinson. Je venais de tourner la tête, j'étais penchée, ma jambe était exposée… et tout à coup, j'ai senti quelque chose et je me suis retournée , raconte-t-elle au sujet de l'attaque sur sa terrasse.

Les deux femmes ont passé la nuit à l'hôpital dans l'attente d'un vaccin contre la rage.

Une série d'attaques inhabituelle

Dimanche, le porte-parole de la Ville avait annoncé que les employés avaient identifié l'animal à l'aide de photos et de descriptions de son comportement, et qu'ils avaient décidé de l'euthanasier, ce qui est la solution et la plus sûre .

Nos employés [les agents de l'Alberta Fish and Wildlife] ont identifié les déplacements du coyote et décideront de l'endroit le plus approprié pour procéder à l'euthanasie lorsqu'ils le pourront , dit Lincoln Julie.

Il s'agira du deuxième coyote à être abattu pour avoir mordu des gens. Le dernier errait dans la communauté de Nolan Hill, à moins de 10 kilomètres au nord-est de Tuscany. Ce coyote a été euthanasié par un employé municipal la semaine dernière. Les deux coyotes sont de jeunes mâles qui sont peut-être à la recherche de leur propre territoire, selon la Ville de Calgary.

La morsure du coyote sur la cuisse de Nicole Au. La femme s'est fait attaquer le 11 juin alors qu'elle jouait avec ses filles devant sa résidence à Nolan Hill, en périphérie de Calgary. Photo : Nicole Au

Cette série d'attaques serait très inhabituelle. La Ville demande aux Calgariens de rester vigilants. La bonne attitude à adopter face à un coyote est de se faire le plus gros possible et de ne pas lui tourner le dos. La Ville rappelle également l’importance de ne pas nourrir les animaux sauvages, car cela les amène à ne plus avoir peur des humains.