Des cliniques mobiles de vaccination de passage dans La Matapédia

Des cliniques mobiles de vaccination sont de passage à Sayabec, Causapscal et Saint-Zénon-du-Lac-Humqui cette semaine. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent espère ainsi rejoindre les personnes qui n'ont pas encore reçu le vaccin contre la COVID-19.

La Matapédia et le Kamouraska, ce sont deux territoires du Bas-Saint-Laurent où la vaccination tire un peu de la patte si on compare aux autres MRCMunicipalité régionale de comté , explique le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel.

Horaire des cliniques mobiles de vaccination Sayabec : 29 et 30 juin de 11h à 18h

: 29 et 30 juin de 11h à 18h Causapscal : 1er juillet de 11h à 18h

1er juillet de 11h à 18h Saint-Zénon-du-Lac-Humqui : 2 juillet de 11h à 18h

Les cliniques mobiles seront mises en place dans le stationnement de la caisse Desjardins de chacune des municipalités visitées, sauf pour Saint-Zénon-du-Lac-Humqui où la clinique sera plutôt au centre multifonctionnel situé au 146 route 195.

La réponse est bonne, les gens nous disent : ''si vous n'étiez pas venus tout près de chez moi, peut-être que je ne me serais jamais fait vacciner'' alors ça confirme que ce choix de faire des cliniques mobiles est bon. Une citation de :Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux espère ainsi rejoindre les jeunes âgés de 18 à 35 ans, encore moins vaccinés que les autres tranches d'âge.

On souhaite obtenir la couverture vaccinale minimale de 75 % pour tous les groupes d'âge et c'est pas le cas actuellement pour les 18-34 ans , explique M. Turmel.

Il manque quelques centaines, 1200-1300 personnes maximum, mais chacune de ces personnes-là nous permet de nous rapprocher de notre objectif et surtout d'un retour à une vie normale , précise-t-il.

Une centaine de doses par jour seront disponibles à ces cliniques mobiles. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rappelle qu'il est préférable de prendre rendez-vous à l'avance sur la plateforme web de Clic Santé, mais il est aussi possible de se présenter directement sur place.

Avec les informations d'Élise Thivierge