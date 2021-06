Cinq tests de dépistage rapide erronés à l’arrivée à l’Île-du-Prince-Édouard

Cinq tests de dépistage rapide de la COVID-19 effectués le premier jour de l’ouverture des frontières de l’Île-du-Prince-Édouard aux visiteurs de l’Atlantique, dimanche, ont donné un résultat positif qui a été dans chaque cas infirmé par un autre test plus précis.

Ces données proviennent du gouvernement provincial qui les a présentées lundi après-midi.

Le processus se déroule bien, selon le communiqué, mais les autorités disent vouloir l’améliorer pour réduire le temps d’attente des visiteurs.

Il est question de compter deux personnes par voie de circulation pour tester les occupants des véhicules en provenance du Nouveau-Brunswick par le pont de la Confédération à Borden-Carleton ou en provenance de la Nouvelle-Écosse par le traversier à Wood Islands.

Il faut environ cinq minutes pour faire subir un test de dépistage rapide à tout automobiliste, estime la santé publique.

20 000 voyageurs attendus cette semaine

La formation des personnes qui effectuent les tests se poursuit cette semaine, indiquent les autorités, parce qu’elles s’attendent à ce qu’environ 20 000 personnes visitent la province ou rentrent de voyage à l’occasion de la fête du Canada et du long week-end.

Environ 2000 véhicules sont arrivés à l’Île-du-Prince-Édouard par le pont, dimanche, et les autorités s’attendaient à en recevoir 3000 de plus lundi.

Le traversier de Northumberland Ferries fonctionnait presque à sa pleine capacité en transportant une centaine de véhicules pour chacune des 12 traversées du détroit ce jour-là, selon l’entreprise.

Le vice-président et directeur général de Northumberland Ferries, Don Cormier, affirme que les choses se déroulent bien et son équipe est très enthousiaste de pouvoir accueillir plus de voyageurs.

Plus de 32 000 laissez-passer déjà accordés

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique dit avoir reçu, en date de lundi, 57 967 demandes de laissez-passer (le PEI Pass) et qu’il en a approuvé 32 309.

Depuis dimanche, les voyageurs qui disposent de ce laissez-passer n’ont pas à s’isoler à leur arrivée à l’Île-du-Prince-Édouard. Les gens qui en demandent un doivent présenter une preuve de leur lieu de résidence et de leur vaccination contre la COVID-19 (au moins une dose de vaccin). La possession du document accélère les procédures aux points d’entrée de la province.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le traversier NFL Confederation a effectué six aller-retour le 27 juin, premier jour où les visiteurs de l'Atlantique vaccinés pouvaient débarquer à l'Île-du-Prince-Édouard sans avoir à s'isoler. Photo : CBC/Laura Chapin

Les demandes de laissez-passer sont traitées d’après un ordre de priorité basé sur la date prévue de l’arrivée des voyageurs.

L’Île-du-Prince-Édouard ne recense aucun cas actif de COVID-19 à l’heure actuelle et n’a signalé aucun nouveau cas depuis le 3 juin.

La Nouvelle-Écosse a signalé quatre nouveaux cas lundi pour un total de 57 cas actifs. Le Nouveau-Brunswick a dépisté un nouveau cas pour un total de 26. Terre-Neuve-et-Labrador a aussi annoncé un nouveau cas pour un total de six.