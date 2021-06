L'Ontario ne garantit pas que ses écoles rouvriront en septembre

Le gouvernement Ford dit investir 1,6 milliard de dollars pour un retour en classe sécuritaire en septembre.

Toutefois, le ministère de l'Éducation confirme qu'aucune décision n'a été prise quant à la réouverture des écoles.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a demandé encore cette année aux écoles de se préparer à offrir deux modes d'apprentissage à la prochaine rentrée, soit un enseignement en ligne et en personne.

Le ministre a discuté de la question lundi avec le nouveau médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, et a abordé le sujet avec le Dr Ronald Cohn de l'Hôpital pour enfants SickKids à Toronto, indique le ministère de l'Éducation.

Comme le ministre l'a dit le 17 juin, l'ensemble des directives en matière de santé et de sécurité seront communiquées aux conseils scolaires durant l'été 2021, alors que nous continuons à recevoir des conseils et des recommandations de la part des médecins hygiénistes en chef (actuel et sortant), d'autres experts médicaux et d'hôpitaux pédiatriques. Une citation de :Ministère de l'Éducation de l'Ontario

Aucune date n'a été annoncée pour le dévoilement de ce plan.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, en compagnie du ministre de l'Éducation, Stephen Lecce. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Une chose est sûre : l'option virtuelle continuera à être offerte l'an prochain. Les jeunes élèves, particulièrement ceux qui sont immunodéprimés ou qui ne peuvent pas se faire vacciner, méritent de pouvoir poursuivre leur apprentissage et de ne pas avoir à se retrouver dans une position qui déplaît à leurs parents , explique le ministère de l'Éducation.

Les écoles élémentaires et secondaires ont été fermées en avril en Ontario à cause de la résurgence des cas de COVID-19. Le premier ministre Doug Ford a choisi de ne pas les rouvrir en juin, malgré la baisse des infections et la vaccination, citant le risque posé par le variant Delta.

En revanche, il est allé de l'avant avec son plan de réouverture de l'économie, le devançant même de quelques jours. Plusieurs critiques l'ont accusé d'accorder la priorité aux gens d'affaires plutôt qu'aux enfants.

Les critiques réclament un plan

Les partis d'opposition et les syndicats d'enseignants pressent le gouvernement Ford de présenter un plan dès maintenant pour la prochaine rentrée.

L'opposition libérale demande une réduction du nombre d'élèves par classe pour faciliter la distanciation physique, tout comme la Fédération des enseignants des écoles secondaires (FEESO).

L'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) ajoute que le gouvernement devrait accorder la priorité aux élèves et au personnel scolaire pour la vaccination, en plus d'investir davantage pour améliorer la ventilation dans les écoles.

Pour assurer une rentrée sécuritaire ''normale'' en septembre, l’AEFO estime qu’il faut des investissements considérables plutôt que des promesses politiques de la part du gouvernement Ford et de son ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, afin de mettre en place toutes les ressources nécessaires — autant du côté de la santé et de la sécurité — mais aussi pour appuyer la réussite scolaire. Une citation de :Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO

L' AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens demande également plus de dépistage dans les écoles, affirmant que le questionnaire de détection des symptômes que les parents devaient remplir chaque matin cette année avant d'envoyer leur enfant en classe ne suffit pas. Un simple formulaire auquel n'importe qui peut répondre n'importe quoi n'est pas une méthode à toute épreuve , soutient Mme Vinet-Roy.

La présence de nouveaux variants de la COVID-19 ne fait que renforcer l'importance de ces mesures , selon l'Association des enseignants catholiques anglophones.

Les Ontariens ne peuvent pas avoir un autre été d'inaction de la part du gouvernement, affirme la présidente du syndicat Liz Stuart. Le gouvernement doit rencontrer immédiatement les intervenants du milieu de l'éducation et médical pour mener de véritables consultations et fournir les fonds et les ressources nécessaires pour une rentrée en sécurité en personne à l'école en septembre.

Masque obligatoire?

La nouvelle présidente de la Fédération des enseignants des écoles secondaires, Karen Littlewood, pense que si les écoles rouvrent en septembre, le port du couvre-visage devrait y demeurer obligatoire tant que les experts le jugeront nécessaire, surtout à l'intérieur où le risque est plus élevé , dit-elle.

Pour sa part, l'épidémiologiste et professeur à l'Université d'Ottawa Raywat Deonandan s'inquiète particulièrement des moins de 12 ans, qui ne sont pas admissibles à la vaccination.

Je soupçonne qu'il sera presque impossible de faire respecter l'écart sanitaire et le port du masque à l'automne. Mais on peut certainement essayer de maintenir à un minimum le nombre de personnes dans les espaces clos. Une citation de :Raywat Deonandan, épidémiologiste

En plus de la réduction de la taille des classes, il privilégie la vaccination de tous les adultes et des enfants de 12 ans et plus, le dépistage aléatoire à l'école et le traçage des cas ainsi que l'inspection quotidienne des symptômes par les parents.

Pour sa part, la Dre Anna Banerji, pédiatre et professeure à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, pense que tout élève qui va avoir 12 ans en 2021, même si ce n'est pas encore le cas, devrait pouvoir se faire vacciner. Je ne pense pas qu'un enfant qui a 11 ans et 3/4 soit très différent au point de vue immunologique d'un autre de 12 ans , explique-t-elle.

Pour les élèves plus jeunes, elle croit que le masque devrait demeurer obligatoire à l'école, tout comme l'écart sanitaire. Elle prône aussi plus d'investissements dans les systèmes de ventilation des écoles.

Espérons qu'il y aura moins de cas [en septembre] et donc moins de transmission dans les écoles. Si un enfant attrape la COVID, il est très important que les membres de sa famille à la maison soient vaccinés, surtout s'il s'agit de personnes vulnérables. Une citation de :Anna Banerji, professeure à l'Université de Toronto

Tout comme les conseils scolaires, les bureaux locaux de santé publique disent attendre les directives du gouvernement provincial pour la prochaine rentrée.