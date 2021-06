Les Malécites du Madawaska retirent les drapeaux du Canada et du Nouveau-Brunswick

Une communauté autochtone au Nouveau-Brunswick cesse de faire flotter les drapeaux de la province et du Canada à la suite de la découverte de centaines de tombes anonymes près d’anciens pensionnats pour Autochtones.

La chef de la Première Nation Malécite du Madawaska, Patricia Bernard, explique que sa communauté est à la fois bouleversée et en deuil depuis la découverte des restes de 215 enfants, le mois dernier, à l’ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique.

La communauté est aux prises avec toutes ces émotions et les relations de nation à nation, souligne Mme Bernard,

Les drapeaux du Nouveau-Brunswick et du Canada qui flottaient devant les bureaux du conseil de bande ont été retirés lundi et seul flotte celui de la communauté. Cette mesure survient quelques jours après la découverte de 751 tombes anonymes dans un cimetière près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, en Saskatchewan.

Des centaines d’autres tombes ont été trouvées près d’autres anciens pensionnats pour Autochtones au Canada ces dernières semaines.

La décision de retirer les drapeaux a été facile à prendre et elle a pour origine une demande provenant d’un membre de la communauté, indique Mme Bernard.

Patricia Bernard, cheffe de la Première Nation Malécite du Madawaska, explique que les relations de sa communauté avec le Canada et le Nouveau-Brunswick n'inspirent aucune fierté (archives). Photo : Radio-Canada / Logan Perley

Patricia Bernard affirme que sa communauté n’a aucune relation formelle avec le gouvernement fédéral hors du cadre de sa responsabilité envers les Autochtones et aucune relation non plus avec le provincial.

La confiance, dit-elle, est rompue au point où on ne veut même plus essayer de téléphoner au ministre des Affaires autochtones.

Les drapeaux sont habituellement hissés pour démontrer une fierté, mais en ce moment les Malécites ne ressentent pas de fierté au sujet de la province et absolument aucune au sujet du gouvernement fédéral, dit-elle.

Des souvenirs d'un « génocide »

Russ Letica, membre de la Première Nation Malécite du Madawaska, dit qu’il a demandé au conseil de bande de retirer les deux drapeaux à la suite de la découverte des tombes. Il déplore aussi que la communauté n’ait absolument aucune relation avec les gouvernements. Il soutient que les autorités fédérales échouent à leur devoir envers les Autochtones et que les autorités provinciales refusent d’avoir une relation avec eux.

Russ Letica affirme que les drapeaux du Canada et du Nouveau-Brunswick rappellent continuellement le « génocide » des peuples autochtones. Photo : Gracieuseté/Russ Letica

Russ Letica affirme que ces drapeaux rappellent continuellement le génocide des peuples autochtones.

Patricia Bernard ajoute que les drapeaux seront peut-être à nouveau hissés un jour, mais il faudrait pour cela que les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick fassent tout d’abord des gestes concrets pour rétablir leurs relations avec les communautés autochtones.